Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, partisi tarafından Trabzon’da düzenlenen sandık müşahitleri toplantısına katıldı. Partililere seslenen Fatih Erbakan, eski genel başkan Necmettin Erbakan’ın geçmişte Trabzon’da yaşadığını anımsatarak, “Çocukluk yıllarında yaşadığı ev ve okuduğu okul hala duruyor. Çocukluğumuzdan itibaren Erbakan hocamızın Trabzon’da çocukluk yıllarını ve Trabzon’la ilgili pek çok anısını dinledik. Trabzon aslında Erbakan hocamızın şehri, dolayısıyla bizim de şehrimiz. Adeta memleketimiz” dedi.

ERBAKAN'IN, İKTİDARI ÖVDÜĞÜ KONULAR

Genel Başkan Erbakan, hükümetin bazı politikalarını olumlu bulduklarını söyleyerek “Doğruyu rakibimiz de yapsa, iktidar da yapsa tebrik ederiz dedik. Ülke aleyhine olacak yanlışlar yapıldığı zaman da kimseden korkmadan yanlışları dile getirdik. Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok derseniz, evet var. Askeri vesayetin büyük ölçüde ortadan kaldırılması, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekmesi, Ayasofya Camii’nin 86 yıllık hasret ve esaretin sonunda yeniden cami olarak ibadete açılması, Kıbrıs konusunda geç de olsa hükümetin bizim durduğumuz noktayla paralel noktaya gelmesinden dolayı teşekkür ettik” diye konuştu.

Hükümetin, yapılan yatırımlar konusunda tasarruflu davranmadığını kaydeden Erbakan, “13 şehir hastanesini 55 şehir hastanesi parasına yaptırmanızın Gezi olayları, e-muhtıra, 17-25 Aralık ile ne alakası var? Yılda 4 milyon araç geçen Çanakkale’deki köprüye 16 milyon araç geçiş garantisi vermenizin 15 Temmuz ile ne alakası var?” ifadelerinde bulundu.

"BİR YANLIŞTAN ÖTEKİNE GİDEMEYİZ"

Muhalefet partilerini de eleştiren Erbakan, “Millete yapacağı hizmeti düşünmeyip rövanş ve intikam alma derdinde olanlar var. Laiklik ilkesini din düşmanlığı olarak görüp aynen 28 Şubat’ta olduğu gibi uygulamak isteyenler var. Biz feraset sahibi insanlar olarak yağmurdan kaçarken doluya tutulamayız. Bir yanlıştan ötekine gidemeyiz. ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ dememek için, dizimi dövmek zorunda kalmamak için ferasetle davranıp 52 senelik tertemiz ve altın yaldızlı referanslarla dolu olan milli görüşün temsilcisi Yenide Refah Partisi’ni seçmeniz lazım” dedi.

"FAİZ BATAĞINDAN KURTARACAĞIZ"

"Faizleri sıfırlayarak 83 milyonu faiz batağından kurtaracağız” diyen Erbakan, “Milli görüş hareketi birinci 40 yılda ağır sanayi hamlesini gerçekleştirdi, 200’den fazla sanayi tesisinin temelini attı. İkinci 40 yılda milli görüş, yeniden gelecek ve 81 ilimize 639 Refah projesiyle bu ülkeyi yeniden kalkındıracak. Milli görüş birinci 40 yılda havuz sistemiyle kamu iktisadi teşekküllerini faiz ödemekten kurtardı. İkinci 40 yılda da gelecek ve faizleri sıfırlayarak 83 milyonu faiz batağından kurtaracağız” diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AK PARTİ'YE ÖVGÜLER

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir otelde düzenlenen, partisinin Bingöl 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, ülkenin yönetiminde izlenen politikalarla ilgili konularda hükümeti uyarmayı kendilerine görev bildiklerini belirtti.

Dünyada muhalefet partilerinin görevinin de bu şekilde olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Efendim, 'Niye hep tenkit ediyorsunuz? Biz her şeyi tenkit etmeyiz. Faydalı, doğru yapılanları da elbette takdir ederiz. Bugünkü iktidar sahipleri imam hatiplerin önünü açtı, müteşekkiriz. Başörtüsü diye bir problem ülkemizde kalmadı, müteşekkiriz, teşekkür ederiz. Bu ülkede bir takım yatırımlar yapıldı. Havaalanları neredeyse her ilde var. Yollar, otoyollar, tüneller yapıldı. Bunların ihale yapılış tarzına itirazımız var, ama bunların yapılmış olmasını hiçbir zaman tenkit etmeyiz. Batı'da bu kadar, otoyollar, köprüler, tüneller inşa edilirken, buraya Diyarbakır'dan gelirken eğer o standartlarla yakından, uzaktan alakası olmayan yoldan gelirsek işte buna itiraz ederiz."

Karamollaoğlu, bütün siyasilerin bir araya gelip ülke meselelerini konuşabilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Siyasi partiler birbirinin düşmanı, hasmı değil, rakibidir. Bir rekabet içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

EKONOMİK ELEŞTİRİLER

Ülkede ekonomik konuların üzerinde durulmasının önemine dikkati çeken Karamollaoğlu, şunları kaydetti:



"İşsiz insan kalmamalı memlekette. Çalışıp da geçinemeyen insan da kalmamalı. Yol, tünel yapılmasına karşı değiliz, ama öncelikler var. İnsanlar karnını doyuramazken, bütün paranızı, demire, asfalta dökerseniz o zaman insanlar isyan eder. Bazen soruyorlar, 'gelirseniz ne kadar zam yapacaksınız' diye. Enflasyonu bilmeden bir rakam söylersem bunun bir kıymeti olmaz ki. Enflasyon yüzde 50 ise 3 bin lira maaşı olan adama yüzde 50 zam yaparsanız, maaşı 4 bin 500 liraya çıkar, ama ona zam yapmış sayılmazsınız. En az bir yüzde 10 daha koyacaksınız ki işte o zam olacak."

