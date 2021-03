Karamürsel'de 24 villanın olduğu bölgede heyelan meydana geldi

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde bulunan 24 villadan oluşan sitenin arkasındaki yamaçta heyelan meydana geldi. Yağmur nedeniyle taş ve toprak sitenin bahçesine doğru dökülürken istinat duvarı da yıkıldı. Site sakinleri belediyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerince yapılan incelemenin ardından 10 villa için tahliye kararı alındı. Bazı aileler Gazanfer Bilge İşitme Engelli Okulu Yurduna yerleştirilirken bazı aileler de yakınlarının yanına gitti. Heyelan anı ise bir site sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'HER AN CAN KAYBI YAŞANABİLİR'

10 villanın güvenlik nedeniyle boşaltıldığını söyleyen site sakini Hasan Arslan, "Sitenin yanı başındaki dağda daha önceden çalışma yapılmadığı için çökmeler meydana geliyor. En son istinat duvarımız olmasına rağmen büyük bir çökme yaşandı. AFAD ekipleri can tehlikesi olduğu için kesinlikle burada oturulamayacağını söyleyerek 10 villanın tahliyesine karar verdi. Komşularımızla birlikte konuştuk ve burayı boşalttık. Gerçekten burada oturulacak gibi değil, her an burası dökülebilir ve can kaybı yaşanabilir. O nedenle burada bir an önce belediye ekiplerinin çalışma yaparak önlem alması lazım" dedi.