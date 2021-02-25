Karandeniz'deki vaka artışlarında mutasyon virüs etkili mi? Bilim Kurulu üyesinden açıkladı

Türkiye'de son günlerde koronavirüs vakalarında artış yaşanırken özellikle Karadeniz bölgesindeki artış dikkatleri çekiyor. Vaka artışlarında cenaze, aile içi ziyaretlerinin yanı sıra mustasyon virüsün etkisinin olabileceği de uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Konuyla ilgili son olarak bir açıklama da Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den geldi. Yeni Şafak Gazetesi'nin sürmanşetinde yer alan haberde Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, Samsun'dan Trabzon'a kadar olan bölgede günlük vaka sayılarının yüksek olmasını mutasyon virüsün sonucu olduğunu düşündüğünü söyledi.

