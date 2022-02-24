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Karanlık ve elektriksiz alanlarda hayatınızı kurtarabilecek en iyi ışıldak çeşitleri

23.02.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektriğe o kadar alıştık ki akşamları karanlıkta kalmayı kimse istemiyor. Ani elektrik kesintisinde veya kamp yaparken geceleri karanlıkta kalmamak için ışıldaklar imdadımıza koşuyor. Elinizin altında bulunacak iyi bir ışıldak sayesinde olası bir elektrik kesintisinde bulunduğunuz ortamı rahatlıkla aydınlatabilirsiniz. Karanlık ve elektriksiz alanlarda hayatınızı kurtarabilecek en iyi ışıldak çeşitlerini sizler için inceledik. Göz atmaya ne dersiniz?

Karanlık ve elektriksiz alanlarda hayatınızı kurtarabilecek en iyi ışıldak çeşitleri

Kamp, dağcılık ya da mağara dalışı gibi aktiviteleri yapmayı seviyorsanız veya olası bir elektrik kesintisinde karanlıkta kalmak istemiyorsanız iyi bir ışıldağa sahip olmanız gerekiyor. "Işıldak nedir?" diyorsanız kısaca şarj olabilen ve olası bir elektrik kesintisinde pil ya da şarj gücü ile ortamı aydınlatan LED ampullü lambalar olduğunu söyleyebiliriz. Elektriğe erişiminizin olmadığı herhangi bir durumda bulunduğunuz alanı aydınlatabileceğiniz, sizi karanlıkta kalmaktan kurtaracak en kaliteli ışıldak alternatiflerini sizler için bir araya getirdik. Dilerseniz gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Elektriğin olmadığı her yerde yardımınıza koşacak

Karanlık ve elektriksiz alanlarda hayatınızı kurtarabilecek en iyi ışıldak çeşitleri

Elektriğe erişiminizin olmadığı yerlerde bulunduğunuz ortamı aydınlatabilecek, sizi karanlıkta kalmaktan kurtaracak iyi bir ışıldak arıyorsanız Hamaha markasının 24 adet LED lamba kullanarak ürettiği ve 2606l adını verdiği modeli, sizin için iyi bir alternatif olabilir. Kompakt boyutlu modeli, üzerinde bulunan taşıma kulpu sayesinde rahatlıkla dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Şarjlı LED ışıldak, 80 saate kadar sorunsuz çalışabiliyor. Ayrıca cihaz üzerinde bulunan USB şarj çıkışı sayesinde kamp yaparken veya elektriğin olmadığı herhangi bir durumda cep telefonunuzu da şarj edebilmenize olanak tanıyor.

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2. Küçük ama çok etkili bir alternatif

Karanlık ve elektriksiz alanlarda hayatınızı kurtarabilecek en iyi ışıldak çeşitleri

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Elektrik kesintilerinde sizi karanlıkta kalmaktan kurtaracak bir başka ışıldak önerisi de S-link markasının Kamp Tipi LED Işıldak modeli olabilir. Markanın 2400 mAh gücündeki şarjlı ışıldak modeli, florasan tipi LED ampulleri sayesinde elektriğin olmadığı alanlarda bulunduğunuz ortamı rahatlıkla aydınlatabiliyor. Üzerinde bulunan USB çıkışı sayesinde ihtiyaç anında cep telefonunuzu da şarj etmenize olanak tanıyan ışıldağı, küçük boyutu ve taşıma kulpu sayesinde dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Işıldağı kampta ya da herhangi bir elektrik kesintisinde bulunduğunuz ortamı aydınlatmak için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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3. Tasarruflu ve uzun süreli kullanım için

Karanlık ve elektriksiz alanlarda hayatınızı kurtarabilecek en iyi ışıldak çeşitleri

Elektrik olmayan ortamlarda bulunduğunuz yeri etkili şekilde aydınlatmanıza yardımcı olacak en iyi ışıldak LED lamba alternatiflerinden biri de Skygo markasının bu modeli olabilir. LED teknolojisi ile üretilmiş ışıldak modeli, direkt olarak 220 volt ile şarj olabiliyor. Olası bir elektrik kesintisinde kendiliğinden devreye girebilen beyaz ışıklı ışıldak modelini kompakt boyutu ve taşıma kulpu sayesinde ister işte, ister kampta veya evde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelin LED lambalarının normal florasan lambalara göre daha tasarruflu ve uzun süreli bir kullanım sağladığını da belirtmekte fayda var.

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4. İster elde taşıyın, ister duvara asın

Karanlık ve elektriksiz alanlarda hayatınızı kurtarabilecek en iyi ışıldak çeşitleri

Karanlık ortamlarda etkili aydınlatma sağlayan en iyi ışıldak alternatiflerinden biri de Everton markasının RT-1980 adını verdiği modeli olabilir. Üzerinde bulunan 69 adet LED lamba sayesinde bulunduğunuz ortamı yeterli bir şekilde aydınlatıyor. Üstelik elektriğe bağlı olduğu sürece olası bir kesintide otomatik olarak devreye giriyor ve siz müdahale etmeden ortamı aydınlatıyor. İster duvara asabileceğiniz ister yanınızda taşıyabileceğiniz ışıldak modeli, AC güç bağlantı fişi sayesinde kolayca şarj oluyor. Dilerseniz ışıldağı apartman boşluğuna monte ederek elektrik kesintisi olduğu durumlarda karanlıkta kalmaktan kurtulabilirsiniz.

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5. Pratik bir çözüm arayanlara

Karanlık ve elektriksiz alanlarda hayatınızı kurtarabilecek en iyi ışıldak çeşitleri

Kompakt tasarımıyla rahat taşınan, ihtiyaç anında bulunduğunuz ortamı aydınlatarak sizi karanlıkta kalmaktan kurtaracak bir ışıldak fener arıyorsanız Onas markasının NS-212 adını verdiği 42 adet LED lambası bulunan modeli, aradığınız alternatif olabilir. Hem ön hem arka aydınlatması ve 2 kademeli ışık ayarı bulunan modelin üzerinde yer alan güç düğmesini kullanarak dilediğiniz seviyede aydınlatma sağlayabilirsiniz. 2000 mAh kapasiteli bataryası sayesinde 8 saate kadar çalışabilen ışıldak modelini dilerseniz aracınızda taşıyabilir, kampta, iş yerinde veya seyahatte, kısacası ihtiyacınız olan her an gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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6. Çok fonksiyonlu bir kurtarıcı

Karanlık ve elektriksiz alanlarda hayatınızı kurtarabilecek en iyi ışıldak çeşitleri

Kamp yapmayı seviyor, iyi ve kaliteli bir ışıldak arıyorsanız sizin için en uygun seçeneklerden biri, S-link markasının SL-8628F adını verdiği bu küçük modeli olabilir. 1 adet büyük, 32 adet küçük LED lambadan oluşan şarjlı ışıldak, 4000 mAh kapasiteli pili ve düşük enerji tüketimi sayesinde 12 saate kadar çalışabiliyor. Ayrıca radyo özelliği de mevcut. Işıldak üzerinde yer alan ses açma kapama ve kanal arama tuşları sayesinde özellikle kampta dilediğiniz gibi müzik dinleyebilirsiniz. Küçük, taşınabilir ışıldak modelini evde veya ofiste de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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7. İster arabanızda ister sırt çantanızda

Karanlık ve elektriksiz alanlarda hayatınızı kurtarabilecek en iyi ışıldak çeşitleri

Portatif, kullanışlı ve pratik bir ışıldak fener arıyorsanız tercih edebileceğiniz en iyi şarjlı ışıldak alternatiflerinden biri de Panther markasının PT7704 adını verdiği modeli olabilir. Işıldak, ön ve yan tarafında yer alan LED lambalarla 3 yönlü aydınlatma yapabiliyor. Işıldak üzerinde bulunan butonu yukarı doğru ittiğinizde öndeki 2 watt ışığı, aşağı doğru ittiğinizde ise yan taraftaki 14 x SMD LED ışığı yakabiliyorsunuz. USB kablo ile kolayca şarj edebileceğiniz ışıldak feneri ister arabanızda ister sırt çantanızda taşıyarak dilediğiniz her yere götürebilirsiniz.

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8. Her yerde sizi kurtaracak bir ışıldak

Karanlık ve elektriksiz alanlarda hayatınızı kurtarabilecek en iyi ışıldak çeşitleri

Sizi her ortamda karanlıkta kalmaktan kurtaracak dayanıklı ve kaliteli bir ışıldak arıyorsanız tercih edebileceğiniz en iyi ışıldak LED lamba seçeneklerinden biri, Calido Elektronik markasının Gs-8006 isimli modeli olabilir. Suya dayanıklı üretilen ışıldak fener, yağmurdan ve su sıçramalarından etkilenmiyor. Yüksek güçlü LED ampulleri sayesinde 5 km mesafedeki alanı rahatlıkla aydınlatabiliyor. Üzerinde bulunan taşıma kulpu sayesinde rahat bir şekilde taşınan şarjlı ışıldak modeli, 100.000 saate kadar çalışabilen uzun ömürlü LED ampulü sayesinde yıllarca size eşlik ediyor. %100 full ışık gücü, % 30 ışık, hızlı çakar mod ve flash mod olmak üzere toplam 4 farklı ışık modu bulunan ışıldağı kamptan denize, tarladan bağa, avcılıktan balıkçılığa kadar dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir elektrik kesintisinde de bulunduğunuz ortamı aydınlatmak için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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9. Acil durum ışığı arayanlara

Karanlık ve elektriksiz alanlarda hayatınızı kurtarabilecek en iyi ışıldak çeşitleri

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Çantanıza sığabilen ve her yere taşıyabileceğiniz, küçük ama etkisi büyük kaliteli ışıldak arıyorsanız sizin için önerebileceğimiz alternatiflerden biri de Lontor markasının CTL-EL135 adını verdiği modeli. 1 adet büyük, 16 adet küçük LED'e sahip model, 2 kademeli ışık ayarı, el feneri özelliği ve 5 saat çalışma süresiyle son derece kullanışlı. Özellikle acil durumlarda rahatlıkla yardımınıza yetişebilecek hafif ve küçük ışıldak modelini arabanızın bagajında taşıyabilir, gerekli durumlarda karanlıkla kalmaktan kurtulabilirsiniz. 16 ila 18 saatlik şarj süresine sahip ışıldak özellikle acil durumlarda en büyük kurtarıcılarınızdan biri olmaya aday.

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10. Hiçbir zaman karanlıkta kalmayın

Karanlık ve elektriksiz alanlarda hayatınızı kurtarabilecek en iyi ışıldak çeşitleri

Evinizde elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek bir aydınlatma aparatına ihtiyacınız varsa ve "En iyi ışıldak markası hangisi?" diyorsanız Kamosonic markasının Ks-l8004 isimli modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Markanın duvar montajına uygun şekilde üretilen şarjlı ışıldak modelini dilediğiniz yerine monte edebilir ve olası bir elektrik kesintisinde evinizi aydınlatabilirsiniz. Elektriğe bağlı olarak muhafaza edebileceğiniz ışıldak modeli, elektrik kesintisinde otomatik olarak devreye girer ve sizi karanlıkta kalmaktan kurtarır. 10 saat çalışma süresiyle gece boyu ihtiyaç duyduğunuz aydınlatmayı sağlar. Üzerinde bulunan 60 adet LED ampulü sayesinde yeterli bir aydınlık sağlayan modeli dilerseniz outdoor aktivitelerinde de kullanabilirsiniz.

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11. Uzun saatler süren elektrik kesintilerinde bile karanlıkta kalmayın

Karanlık ve elektriksiz alanlarda hayatınızı kurtarabilecek en iyi ışıldak çeşitleri

Olası elektrik kesintilerinde karanlıkta kalmak istemiyorsanız sizin için önerebileceğimiz bir diğer şarjlı ışıldak alternatifi de Princo markasının CNQYZ189 adını verdiği modeli olabilir. Üzerinde bulunan 60 adet LED ampulü ile etkili bir aydınlatma sağlayan ışıldak modelini prize takılı olarak kullanırsanız elektrik kesildiği anda otomatik olarak devreye girer ve 8 saate kadar kesintisiz aydınlatma sağlar. İster portatif olarak ister duvara monte ederek kullanabileceğiniz ışıldağı dilerseniz arabanızın bagajında da taşıyabilirsiniz. Böylece seyahatte veya kampta, ihtiyacınız olduğu anda bulunduğunuz ortamı aydınlatmak için kullanabilirsiniz.

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