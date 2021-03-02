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  4. Karanlıkta bile yaşıyor: Evin havasını temizleyen zamia bitkisiyle tanışın!

Karanlıkta bile yaşıyor: Evin havasını temizleyen zamia bitkisiyle tanışın!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 02.03.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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İçeride veya dışarıda büyüyebilen en eski bitkilerden biri olan zamia, yetiştirme ipuçlarını bildikten sonra rahatlıkla bakılabilen bitkilerden biridir. Karanlık ortamda bile yaşayan bu bitki hakkında neler bilmeliyiz, görelim.

Zamia, etli yapraklı bir bitki değildir, karanlığa çok dayanıklıdır. Hiç ışığı olmayan sadece hava sirkülasyonu olan bir yere konulsa bile bu bitki yaşar.

Banyolarda, küçük camlı mekanlarda bu bitki çok kullanılmaktadır. Sürekli yeni sürgün gelir, eski yapraklar çok rahat toplanabilir. Sulama işlemi yapılırken dikkat edilmelidir. Bitkinin suyu ile temasa geçmekten kaçının. İçindeki kalsiyum oksalat kristalleri ciltte tahrişe neden olabilir. Bu yüzden bakım yaparken eldiven giyebilirsiniz.

BAKMASI HİÇ ZAHMETLİ DEĞİL!

Geniş, çekici, koyu yeşil yapraklarıyla, ofisler ve evler için birçok olumlu özelliğe sahiptir. Bakımı zahmetsiz olduğundan ve karanlık bir ortamda bile yaşayabilen bir bitki olduğundan sıklıkla tercih edilir. Mumsu, pürüzsüz yaprakları güneş ışığını yansıtır ve odaları aydınlatır. Yaşayabildiği ideal ortam ısısı 20 - 24 derece, kışın minimum 10 - 12 derece olmalıdır.

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TOKSİNLERİ UZAKLAŞTIRIYOR

Zamia iyi bir hava temizleyicidir ve bir NASA çalışmasında araştırmacılar, havadan eksilen , toluen ve benzen gibi bol miktarda toksinleri uzaklaştırmada özellikle usta olduğunu buldular. Ayrıca hastalıklara ve böceklere karşı çok dayanıklıdır.

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