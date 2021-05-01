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  4. Karantina firarisi markete giderken yakalandı, polislere “Artık ekmek de yemeyeceğim" dedi

Karantina firarisi markete giderken yakalandı, polislere “Artık ekmek de yemeyeceğim" dedi

01.05.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de, tam kapanma dönemi kapsamında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, evinde karantinada olması gereken Covid-19 temaslı kişiyi markete ekmek almaya giderken yakaladı. Kişi, polis ekiplerine“artık ekmek de yemeyeceğim, beni yurda değil eve götürün” dese de, salgın denetim ekiplerince karantina yurduna yerleştirildi.

Karantina firarisi markete giderken yakalandı, polislere “Artık ekmek de yemeyeceğim" dedi

Ülke genelinde olduğu gibi Edirne’de de 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" dönemiyle birlikte Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

YAKAYI ELE VERDİ

Sokakta gezen bir kişinin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, şahsı durdurup Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada kişinin kardeşinin korona virüs hastası olduğu ve ailesiyle birlikte evde karantinada olması gerektiği tespit edildi. Polis, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerine durumu bildirdi. “Riskli” grubunda yer alan T.F. salgın denetim ekiplerince karantina yurduna yerleştirildi.

“ARTIK EKMEK DE YEMEYECEĞİM”

Şahsın, “Ben yurda gelmem ağabey, benim evim var. Markete ekmek almaya çıkmıştım, artık ekmek de yemeyeceğim” dediği kameralara yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne karantina

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