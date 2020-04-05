HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karantina haberleri peş peşe geliyor! İşte o beldeler

Karantina haberleri peş peşe geliyor! İşte o beldeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 13:34 | Son Güncelleme

Muş'un merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ile Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Taştepe mezrası, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınırken Ordu'nun Perşembe ilçesinde de bir mahalle karantinaya alındı.

Karantina haberleri peş peşe geliyor! İşte o beldeler

Muş'un merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Muş'ta daha önce de 4 köy karantinaya alınmıştı.

Muş’ta, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında merkez Yazla, Alagün ile Bulanık İlçesi’nin Yazbaşı ve Korkut ilçesinin Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. Muş Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi de karantinaya alındı. Beldenin girişinde önlem alan jandarma giriş ve çıkışlara izin vermedi.

ERGANİ'DE 1 MEZRA KARANTİNAYA ALINDI

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Taştepe mezrası, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Ergani Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Bozyer Mahallesi'ne bağlı Taştepe mezrasının karantinaya alındığı belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından giriş çıkışlara kapatılan mezrada, İkinci bir emre kadar istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.

ORDU, PERŞEMBE'DE BİR MAHALLE KARANTİNADA

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Mahallesi’nde, yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallenin karantinaya alındığı belirtildi. Mahalle girişi çıkışlara kapatılırken, valilikten yapılan açıklamada, "Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Ordu İli Perşembe İlçesi Ramazan Mahallesi’nde 05.04.2020 tarihinden itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılacaktır'' denildi.

Öte yandan 2 Nisan'da Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisi de 15 gün karantinaya alınmıştı.

SAMSUN, OVAKCIK MAHALLESİ KARANTİNADA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi’nde uygulama sürüyor. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, jandarma ekipleri, kontrollerini sürdürüyor. 71 hanesi bulunan ve 335 kişinin yaşadığı mahalledeki vatandaşların, ihtiyaçları ise Vezirköprü Belediyesi tarafından karşılanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
İstanbul'da alarm! Son 10 yılın ikinci düşük seviyesindeİstanbul'da alarm! Son 10 yılın ikinci düşük seviyesinde
At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!
Anahtar Kelimeler:
Karantina muş Diyarbakır Samsun koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

'Korkuyorum' demişti! Kötü haber geldi

'Korkuyorum' demişti! Kötü haber geldi

İngiliz uzmanlar açıkladı! Koronavirüs belirtilerinde yeni detaylar

İngiliz uzmanlar açıkladı! Koronavirüs belirtilerinde yeni detaylar

Sağlık Bakanı Koca: İzole edemezsek şansımız olmaz

Sağlık Bakanı Koca: İzole edemezsek şansımız olmaz

Çapa'da Cemil Taşcıoğlu'nun ardından bir acı haber daha!

Çapa'da Cemil Taşcıoğlu'nun ardından bir acı haber daha!

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

18-20 yaş aralığındaki gençler için ek genelge

18-20 yaş aralığındaki gençler için ek genelge

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İzmir'de sağlık çalışanına saldırı

İzmir'de sağlık çalışanına saldırı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldü!

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldü!

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler
Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Duman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İlçe Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı

Koronavirüsü 9 günde yendi, yaşadıklarını canlı yayında anlattı

Koronavirüsü 9 günde yendi, yaşadıklarını canlı yayında anlattı

Karabük'te sosyal mesafeyi bırakıp birbirlerine girdiler!

Sosyal mesafeyi bırakıp birbirlerine girdiler!

Silivri'de denetimler devam ediyor! İstanbul'a giriş-çıkışa izin verilmiyor

İstanbul'a giriş-çıkışa izin verilmiyor

İstanbul'da 'susuzluk' alarmı! Son 10 yılın ikinci düşük seviyesinde

İstanbul'da alarm! Son 10 yılın ikinci düşük seviyesinde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 23 Nisan açıklaması

Bakan Selçuk'tan 23 Nisan açıklaması: Bir program hazırlıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.