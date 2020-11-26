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Karantinadan çıkıp ekmek alırken yakalandı

26.11.2020 10:34 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde karantinada olması gereken şahıs, dışarı çıkıp ekmek alırken yakalandı.Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi üzerinden ikametlerinde bulunması gereken vatandaşlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde karantinada olması gereken şahıs, dışarı çıkıp ekmek alırken yakalandı.
Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi üzerinden ikametlerinde bulunması gereken vatandaşlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Süleymanpaşa İlçesinde evinde karantinada olması gereken R.U. isimli şahsın sorgulamasını yaparken, şahsın evinde karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Şahsa yönelik, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatılırken, R.U. arabasıyla ekmek almaya gittiğini belirtti.

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