Karantinanın kalktığı Wuhan’da on binlerce kişi kenti terk etti

Dünya genelinde 88 binden fazla can kaybına neden olan ve koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentindeki karantina dönemi 7 Nisan’da sona ermişti.

Yaklaşık 11 haftalık karantina sürecinin ardından Wuhan’da tren ve uçak seferleri tekrar başlatılırken, otobanlar da yeniden açıldı.

Salgın nedeniyle kentte mahsur kalan on binlerce Çinli, yaklaşık 76 gün sonra Wuhan’ı terk etmeye başladı. Wuhan’da otoyollarda, tren istasyonlarında ve havaalanında yoğunluk yaşandı.

Yetkililer tarafından karşılanan yolcular, kendilerine devlet tarafından verilen sağlık kodlarını gösterdikten ve vücut ısıları ölçüldükten sonra istasyonlara girebiliyor. Vatandaşlardan ayrıca enfeksiyon riskini azaltmak için maske takmayı sürdürmeleri isteniyor.

Çin’in Shandong eyaletinde doğduğunu, Wuhan’da çalıştığını belirten Guo Lei, "Memleketime dönmek için sabırsızlanıyorum. Sekiz yıl Wuhan’da yaşadım. Bahar şenliği tatili sırasında akrabalarım şehre geldi ve malları teslim etmeme yardım etti. Salgın nedeniyle burada hepimiz mahsur kaldık" dedi.