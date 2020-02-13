Karar verildi: 2020 Mobil Dünya Kongresi resmen iptal edildi!

2020 Mobil Dünya Kongresi koronavirüs salgınının yayılma hızı neticesinde tehlikeye girmişti hatırlarsanız. LG, Nvidia, Sony ve Facebook gibi dünya devlerinin bir bir çekilme kararı aldığı kongrenin düzenleyicisi GSMA de koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığını ve MWC 2020'nin düzenleneceğini söylemişti hafta boyu. Fakat son iki gün içinde oldukça ilginç gelişmeler yaşandı. Önce GSMA, 2020 Mobil Dünya Kongresi için acil bir toplantı kararı aldı. GSMA toplantı için 14 Şubat Cuma gününü işaret etmişti. Ancak GSMA cumayı beklemeden kararını verdi.

GSMA MOBİL DÜNYA KONGRESİ'Nİ İPTAL ETTİ

Mobile World Congress 2020'nin düzenleyicisi GSMA, resmi hesaplarından yaptığı duyuru ile Mobil Dünya Kongresi'ni iptal ettiğini açıkladı. GSMA yaptığı duyuruda İspanya yönetiminin ''2020 Mobil Dünya Kongresi'nin iptal edilmesi için hiçbir sağlık gerekçesi yok'' demesine rağmen, kongrede yer alacak dev firmaların iptal kararı almasından dolayı böyle bir yolu tercih ettiklerini ifade etti. Bugün ki duruma bakınca kongrenin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu söyleyen GSMA, koronavirüs salgınının çok hızlı yayıldığının da altını çizdi.