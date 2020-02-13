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Karar verildi: 2020 Mobil Dünya Kongresi resmen iptal edildi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.02.2020 09:39 | Son Güncelleme

2020 Mobil Dünya Kongresi'nin (Mobile World Congress 2020) düzenleyicisi GSMA, Cuma günü koronavirüs tehlikesi nedeniyle acil bir toplantı kararı aldığını duyurmuştu. Ancak GSMA Cumayı bekleyemedi ve dün gece saatlerinde koronavirüs salgınının yarattığı korku ve panik nedeniyle 2020 Mobil Dünya Kongresi'nin iptal edildiğini açıkladı.

Karar verildi: 2020 Mobil Dünya Kongresi resmen iptal edildi!

2020 Mobil Dünya Kongresi koronavirüs salgınının yayılma hızı neticesinde tehlikeye girmişti hatırlarsanız. LG, Nvidia, Sony ve Facebook gibi dünya devlerinin bir bir çekilme kararı aldığı kongrenin düzenleyicisi GSMA de koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığını ve MWC 2020'nin düzenleneceğini söylemişti hafta boyu. Fakat son iki gün içinde oldukça ilginç gelişmeler yaşandı. Önce GSMA, 2020 Mobil Dünya Kongresi için acil bir toplantı kararı aldı. GSMA toplantı için 14 Şubat Cuma gününü işaret etmişti. Ancak GSMA cumayı beklemeden kararını verdi.

GSMA MOBİL DÜNYA KONGRESİ'Nİ İPTAL ETTİ

Mobile World Congress 2020'nin düzenleyicisi GSMA, resmi hesaplarından yaptığı duyuru ile Mobil Dünya Kongresi'ni iptal ettiğini açıkladı. GSMA yaptığı duyuruda İspanya yönetiminin ''2020 Mobil Dünya Kongresi'nin iptal edilmesi için hiçbir sağlık gerekçesi yok'' demesine rağmen, kongrede yer alacak dev firmaların iptal kararı almasından dolayı böyle bir yolu tercih ettiklerini ifade etti. Bugün ki duruma bakınca kongrenin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu söyleyen GSMA, koronavirüs salgınının çok hızlı yayıldığının da altını çizdi.

MWC2020

KORONAVİRÜS MWC 2020'Yİ TEHDİT EDİYORDU

GSMA'nın aldığı kararın doğru olduğunu söylemek mümkün. Zira, kongrede şov yapması beklenen Facebook, Nvidia, LG ve Sony gibi dev firmaların iptal kararı alması zaten düzenlense dahi kongreyi tatsız tuzsuz bir hale getirecekti. Ayrıca, Çin'in Wuhan kentinden yayılıp dünyaya yayılan koronavirüs tehlikesi, Çin dahil yüzlerce ülkeden yüz binlerce kişinin bir araya geldiği Mobil Dünya Kongresi için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Bu yüzden alınan karara kimsenin itiraz etmesi de söz konusu değil.

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