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Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar moderatörlük yapmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2019 00:48 | Son Güncelleme

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacakları canlı yayın programı ile ilgili gazeteci Uğur Dündar'dan son dakika açıklaması geldi. Dündar programda moderatörlük yapmayacağını duyurdu.

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar moderatörlük yapmayacak

Gazeteci Uğur Dündar aldığı kararı, sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar açıklamasında, “Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sn.B. Yıldırım ve Sn. E. İmamoğlu'nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur. Halkımızın yıllardır Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir. Her iki adaya da teşekkür ediyorum” dedi.

"MODERATÖRLÜK YAPMAYACAĞIM"

Programda moderatörlüğü yapmayacağını vurgulayan Dündar, “Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumluluğun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur. Bunlarla birlikte… Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum” ifadelerini kullandı.


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