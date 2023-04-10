HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Kararsız bir canavar' O ülkede market rafları boşaldı! Herkes endişeyle onu bekliyor...

'Kararsız bir canavar' O ülkede market rafları boşaldı! Herkes endişeyle onu bekliyor...

10.04.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da Ilsa Kasırgası tedirginliği başladı. Ülkenin batısını etkilemesi beklenen ve saatteki hızının 250 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilen kasırga sebebiyle halk market raflarını boşalttı ve hazırlık yapmaya başladı. Ülkedeki bir meteorolog, kasırgaları "kendi içlerinde kararsız bir canavara" benzetip gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

'Kararsız bir canavar' O ülkede market rafları boşaldı! Herkes endişeyle onu bekliyor...

Avustralya Ilsa Kasırgası'na hazırlanıyor! Yerel basındaki haberlere göre, Avustralya Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, ülkenin Batı Avustralya eyaletinde Ilsa Kasırgası'nın gelecek günlerde şiddetinin artacağı ve 4'üncü kategoriye dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu. Açıklamada, eyaletin en kuzeyindeki Kimberley bölgesinde şiddetli gök gürültülü sağanak beklendiği ve rüzgar hızının saatte 250 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

"KARARSIZ BİR CANAVAR"

Meteorolog Jessica Lingard, kasırgaları "kendi içlerinde kararsız bir canavara" benzeterek gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

MARKET RAFLARI BOŞALDI

On binlerce haneyi etkilemesi beklenen Ilsa Kasırgası öncesi "fırtına" uyarısı verilen Batı Avustralya eyaletinde halk, hazırlık için market raflarını boşalttı.

iStock-1173337484 (1)

2021'DE 31 BİNDEN FAZLA HANEDE ELEKTRİK KESİNTİSİNE YOL AÇMIŞTI

Avustralya'da 2021'de ülkeyi etkisi altına alan Seroja tropikal kasırgası, 31 bini aşkın hanede elektrik kesintisine neden olmuştu. Kasırga nedeniyle turizm kasabası Kalbarri’deki binaların yüzde 70’i hasar görmüştü.

Avustralya Meteoroloji Dairesi, Seroja'nın, Kalbarri kasabası ve çevresinde "en az 50 yıldır görülen en güçlü kasırga" olduğunu duyurmuştu. (AA)

İki ülke arasında yeni kriz! '4 gündür telefonlarımıza çıkmıyorlar' İki ülke arasında yeni kriz! '4 gündür telefonlarımıza çıkmıyorlar'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ülke arasında yeni kriz! '4 gündür telefonlarımıza çıkmıyorlar'İki ülke arasında yeni kriz! '4 gündür telefonlarımıza çıkmıyorlar'
Listede yer almamıştı! Yeni açıklamaListede yer almamıştı! Yeni açıklama
Kahramanmaraş ve Adana'da deprem!Kahramanmaraş ve Adana'da deprem!
Anahtar Kelimeler:
kasırga Avustralya

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti!

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti!

Canlı yayında oy oranlarını açıkladı! 'AK Parti birinci'

Canlı yayında oy oranlarını açıkladı! 'AK Parti birinci'

CHP seçimi kazanmayı kafasına koymuş

CHP seçimi kazanmayı kafasına koymuş

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

CHP binası önünde hareketlilik! "Seçimlerin seyrini değiştirecek hamle..."

CHP binası önünde hareketlilik! "Seçimlerin seyrini değiştirecek hamle..."

İlginizi Çekebilir

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.