'Kararsız bir canavar' O ülkede market rafları boşaldı! Herkes endişeyle onu bekliyor...

Avustralya Ilsa Kasırgası'na hazırlanıyor! Yerel basındaki haberlere göre, Avustralya Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, ülkenin Batı Avustralya eyaletinde Ilsa Kasırgası'nın gelecek günlerde şiddetinin artacağı ve 4'üncü kategoriye dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu. Açıklamada, eyaletin en kuzeyindeki Kimberley bölgesinde şiddetli gök gürültülü sağanak beklendiği ve rüzgar hızının saatte 250 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

"KARARSIZ BİR CANAVAR"

Meteorolog Jessica Lingard, kasırgaları "kendi içlerinde kararsız bir canavara" benzeterek gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

MARKET RAFLARI BOŞALDI

On binlerce haneyi etkilemesi beklenen Ilsa Kasırgası öncesi "fırtına" uyarısı verilen Batı Avustralya eyaletinde halk, hazırlık için market raflarını boşalttı.

2021'DE 31 BİNDEN FAZLA HANEDE ELEKTRİK KESİNTİSİNE YOL AÇMIŞTI

Avustralya'da 2021'de ülkeyi etkisi altına alan Seroja tropikal kasırgası, 31 bini aşkın hanede elektrik kesintisine neden olmuştu. Kasırga nedeniyle turizm kasabası Kalbarri’deki binaların yüzde 70’i hasar görmüştü.

Avustralya Meteoroloji Dairesi, Seroja'nın, Kalbarri kasabası ve çevresinde "en az 50 yıldır görülen en güçlü kasırga" olduğunu duyurmuştu. (AA)