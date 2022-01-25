Karayolunda 4 ayrı noktaya çığ düştü! Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu

Hakkari-Van karayolunun 15'inci kilometresindeki Gündoğdu Mağarası mevkisinde bugün sabah saatlerinde 4 noktada çığ düştü. Yol trafiğe kapanırken, bazı araçlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında bir çığ daha düştü. Bu sırada çalışma yapan iş makinesiyle yoldan geçen yolcu minibüsü, kar altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Hakkari- Van karayolu 2 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı. Her yıl aynı bölgede çığın düştüğünü belirten vatandaşlar bölgeye tünel yapılmasını istedi.

DHA

