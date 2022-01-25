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  4. Karayolunda 4 ayrı noktaya çığ düştü! Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu

Karayolunda 4 ayrı noktaya çığ düştü! Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu

25.01.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin birçok kentinde kar yağışı nedeniyle hayat felç oldu. Yollar kapandı, onlarca araç yollarda mahsur kaldı. Hakkari-Van karayolunun 15'inci kilometresinde ise 4 ayrı noktada çığ düştü. Olayın ardından bölgede çalışma yürüten iş makinesinin operatörü ile yoldan geçen yolcu minibüsündekiler, düşün yeni çığla büyük tehlike atlattı.

Karayolunda 4 ayrı noktaya çığ düştü! Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu

Hakkari-Van karayolunun 15'inci kilometresindeki Gündoğdu Mağarası mevkisinde bugün sabah saatlerinde 4 noktada çığ düştü. Yol trafiğe kapanırken, bazı araçlar mahsur kaldı.

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İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında bir çığ daha düştü. Bu sırada çalışma yapan iş makinesiyle yoldan geçen yolcu minibüsü, kar altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Hakkari- Van karayolu 2 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı. Her yıl aynı bölgede çığın düştüğünü belirten vatandaşlar bölgeye tünel yapılmasını istedi.

DHA

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Hakkari
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