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Kardeşini darbeden profesörden öç almaya gelmiş! İlahiyat fakültesinde kanlı saldırı: Bir gün öncesinde tuvalette birbirlerine girmişler

06.10.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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Üniversitede iki profesör arasında yıllara dayanan husumet geçtiğimiz günlerde feci patlak verdi. İlahiyat fakültesinde geçen olayda, Prof. Dr. Tahir Uluç, odasına Prof. Dr. G. A. ile onun kardeşi İzzet A. geldiğinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. İki profesör arasındaki husumetin geçmişteki bir 'izin' anlaşmazlığından ileri geldiği ortaya çıktı. Profesörlerin bir gün öncesinde tuvalette karşılaştıklarında kozlarını paylaştığı öğrenildi.

Kardeşini darbeden profesörden öç almaya gelmiş! İlahiyat fakültesinde kanlı saldırı: Bir gün öncesinde tuvalette birbirlerine girmişler

İki yıl önce aynı anda izne çıkmak isteyen profesörlerin arası açıldı, aralarındaki anlaşmazlık büyüyünce odaları farklı katlara alındı. Geçtiğimiz günlerde tuvalette karşılaşan profesörlerden Tahir Uluç, iddiaya göre G. A.'yı darbetti. Ertesi gün ise G. A. ile kardeşi İzzet A., Uluç'un odasına gitti, boğuşma yaşandı, İzzet A. silahına sarıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç'un (46) fakültedeki odasında silahla yaralanmasıyla ilgili, aynı fakültede görevli Prof. Dr. G. A'nın (60) ardından kardeşi İzzet A'yı da (55) yakaladı.

İki zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan İzzet A. tutuklandı, Prof. Dr. G. A. serbest bırakıldı.

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İZNE AYNI ANDA ÇIKAMADILAR, ODALARI BİLE TAŞINDI

Prof. Dr. Uluç ile Prof. Dr. G. A. arasında geçmişte yıllık izine çıkma meselesi yüzünden çıkan tartışma nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi. Sabah'ın aktardığı iddiaya göre; Tahir Uluç ile G. A., 2 yıl önce aynı anda izne çıkmak istedi. Ancak fakülte yönetimi birine izin verip diğerini bekletti. Bu nedenle iki arasında husumet başladı. Bu nedenle aralarında sık sık tartışmalar çıkan iki profesörün kavga etmesini önlemeye çalışan fakülte yönetimi, odalarını farklı katlara aldı. Ancak, tartışmalar bitmedi.

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BİR GÜN ÖNCESİNDE TUVALLETTE BİRBİRLERİNE GİRMİŞLER

Son olaydan bir gün önce tuvalette karşılaşan ikili arasında yeniden tartışma çıktı. Bu sırada Tahir Uluç, G. A.'yı darbetti. Bu durumu öğrenen İzzet A., önceki gün ağabeyi ile birlikte aynı otomobille fakülteye geldi. İki kardeş, odasına gittikleri Uluç ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, taraflar arasında boğuşma yaşandı. Bu sırada üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran İzzet Atasağun, Tahir Uluç'u bacağından vurdu.

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Uluç'un kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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İKİ ÖĞRETİM ÜYESİ DE AÇIĞA ALINDI

Öte yandan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu başkanlığında yapılan toplantıda, her iki öğretim üyesinin de açığa alınması, haklarında idari ve cezai soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

Zorlu, konuya ilişkin AA muhabirine, olay esnasında Özbekistan'da düzenledikleri uluslararası bir kongrede bulunduklarını, konuyu bizzat takip etmek için programını yarıda keserek Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

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Yaşanan tatsız olayın kabul edilemez olduğunu ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Son derece üzgünüm. Bilim insanlarının, toplumumuz için örnek olması gerektiği aşikardır. Sevgi, hoşgörü ve güzel ahlakın merkezi bir fakültemizde, sebebi her ne olursa olsun iki öğretim üyesinin aralarındaki sorunu konuşarak, medeni bir şekilde ve hatta örnek teşkil edecek bir olgunlukla çözüme kavuşturmaları beklenirken, şiddete başvurmaları asla hoş görülemez, kabul edilemez. Gerekli idari ve cezai soruşturma süreci ivedilikle başlatılmıştır. Sürecin takipçisi olacağız."

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde çarşamba günü, Prof. Dr. Tahir Uluç, silahla bacağından yaralanmış, polis, olaya karıştığı ileri sürülen Prof. Dr. G. A'yı yakalamış, kardeşi İzzet A'nın da yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Uluç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Rektörlüğün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

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(AA)

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Profesör silahlı saldırı kavga

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