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Kardeşinin kimlik numarasıyla... Elbise dolabında 70 yaşındaki kadının cesedi bulunmuştu! Oğlu her şeyi itiraf etti

07.05.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde kan donduran bir cinayet meydana gelmiş, 70 yaşındaki Fatma S.'nin cansız bedeni, evdeki elbise dolabında boğazından bıçaklanmış ve çarşafa sarılmış halde bulunmuştu. Yaşlı kadının oğlu ise cinayet şüphelisi olarak aranıyordu. Fatma S.'nin oğlu S.S. (49) Antalya kent merkezinde hareketlerinden şüphelenen polisler tarafından durduruldu. Önce kardeşinin kimlik numarasını söyleyen S.S., polisin soruları üzerine annesini öldürdüğünü itiraf etti. S.S. gözaltına alındı.

Kardeşinin kimlik numarasıyla... Elbise dolabında 70 yaşındaki kadının cesedi bulunmuştu! Oğlu her şeyi itiraf etti

Antalya'da meydana gelen vahşette önemli bir gelişme yaşandı. Alanya Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak’taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S.'den 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. 3 Mayıs günü ihbar üzerine gelen polis ekibi, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde; elbise dolabında Fatma S.'nin çarşafa sarılı cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemede, Fatma S.'nin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Fatma S.'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

OĞLU CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK ARANIYORDU

Soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 gün önce komşuların Fatma S. ile oğlu S.S.'nin tartışma seslerini duyduklarını öğrendi. O günden sonra görünmeyen S.S., polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.

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KARDEŞİNİN KİMLİK NUMARASINI VERDİ

S.S., bugün saat 15.00 sıralarında Antalya Atatürk Caddesi üzerinde elinde poşetle yürürken, durumundan şüphelenen motosikletli polis timi tarafından durduruldu. Yunus timi, S.S.'den kimlik göstermesini istedi. Kimliğinin üzerinde olmadığını ifade eden S.S.'den bu kez ekipler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını söylemesini istedi. S.S., kendisininki yerine kardeşi Ü.S.'nin kimlik bilgilerini verdi.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Polis ekibinin soruları üzerine gerçek kimliğini açıklayan S.S., annesini öldürdüğünü de itiraf etti. Gözaltına alınan S.S., Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. S.S., işlemlerinin ardından Alanya’ya götürülerek hakim karşısına çıkarılacak. (DHA)

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