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Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in acı günü! Annesi Solmaz Candemir yaşamını yitirdi

07.04.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir (81) yaşında yaşamını yitirdi. Solmaz Candemir'in Kadıköy'de 9. kattaki evinin penceresinden düştüğü belirtildi.

Sevilen rock müzik grubu Kargo'nun eski solistlerinden ünlü sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir 81 yaşında hayatını kaybetti. Kadıköy'de 18 katlı bir binanın 9. katında yaşayan Solmaz Candemir iddialara göre cam silerken düştü. 

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Olay, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir(81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü. Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Acı haberini alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı. (DHA)

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