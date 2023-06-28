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  4. Kargoyu açınca donup kaldılar! Şapka yerine çek gönderdiler, üzerindeki rakamı görünce şaşkına döndüler

Kargoyu açınca donup kaldılar! Şapka yerine çek gönderdiler, üzerindeki rakamı görünce şaşkına döndüler

28.06.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girişimci iki kardeş, internetten yeğenleri için şapka siparişi verdi. İki kardeş gelen kargoyu açınca şoke oldu. Gelen zarfın içinden tam 1 milyon 300 bin TL'lik çek çıktı. Rakam büyük olunca kardeşler çekin üzerindeki şirketi aradı. Durum ortaya çıkınca şirkettekiler de şaşkına döndü. Kardeşlerden biri, "Milyonda bir ihtimal gerçekten, imkansız yani" dedi.

Kargoyu açınca donup kaldılar! Şapka yerine çek gönderdiler, üzerindeki rakamı görünce şaşkına döndüler

Milyonda bir ihtimaldi ama başlarına geldi. Girişimci kardeşler büyük bir kargo şoku yaşadı. Azra ve Elif kardeşler, kendi işletmelerinde ürün satışı yapıyorlar. İddiaya göre tatil için yeğenlerine şapka sipariş vermek istediler ve ünlü bir e-ticaret uygulamasına girerek o siparişi verdiler. Kargoyu açan kardeşler, içinde bir zarf gördü. Zarfın içinden çıkan çek ve üzerindeki rakamı gören kardeşler ne yapacağını şaşırdı.

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ŞİRKETTEKİLER DE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Show Haber'in haberine göre rakam büyük olunca kardeşler çekin üzerindeki şirketi aradı. Durum ortaya çıkınca şirkettekiler de şaşkına döndü.

"MİLYONDA BİR İHTİMAL"

Kardeşlerden biri "Kargoyu açtığımda sadece bir zarf gördüm. Çok fazla sipariş veren bir insanım böyle bir şey başıma gelmedi. Zarfı açtığımda içinden 1 milyon 300 bin TL'lik bir çek çıktı." dedi. Bir diğeri ise "Milyonda bir ihtimal gerçekten, imkansız yani" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çek kargo

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