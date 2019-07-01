KADIN

Karın bölgesi yağına dikkat! Kalçada toplanan yağa göre 3 kat riskli

BBC BBC
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 01.07.2019 15:09 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, karın bölgesi yerine bacaklarda toplanan yağlar, menopoz sonrası kadınları kalp hastalıklarına karşı koruyor.

Karın bölgesi yağına dikkat! Kalçada toplanan yağa göre 3 kat riskli

Uzmanlar bu nedenle, vücutları "elma şekilli" olan kadınların, karın yağlarından kurtularak "armut şekilli" olmaya çalışmaları gerektiğini söylüyor. Araştırma kapsamında, 18 yaşın üstünde olan Vücut Kitle Endeksleri 18 ile 25 arasında olan 2600 kadının sağlık verileri incelendi.

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Bu kadınların tümü, ABD'de 1990'ların ortalarında Kadın Sağlık Girişimi adıyla başlatılan proje kapsamında yağ, kas ve kemik yoğunlukları düzenli olarak ölçülen kişiler.

KARIN BÖLGESİ YAĞLARI 3 KAT DAHA RİSKLİ

Sonuçları tıp dergisi European Heart Journal'da yayımlanan araştırmaya göre, karın bölgesinde daha fazla yağ olan kadınların kalp damar rahatsızlıkları yaşama riski, yağları kalça ve aşağısında toplanan kadınlarınkine göre üç kat fazla.

Karın bölgesindeki organlarda toplanan yağların Tip 2 diyabet ve kalp-damar rahatsızlıkları gibi hastalık risklerini artırdığı biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kalp-damar hastalıkları küresel düzeyde ana ölüm nedeni. 2016 verilerine göre, dünya genelindeki ölümlerin yüzde 31'i kalp damar hastalıklarından kaynaklandı.

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Bacaklardaki yağların koruyucu olmasının nedeni henüz bilinmiyor. Ancak bu yağların vücudun başka bölgelerinde sorunlara yol açmadığı belirtiliyor.

Orta yaşlarda, sağlıksız bir yaşam tarzı, karın bölgesinde yağlanmaya neden oluyor. Prof. Qibin Qi liderliğindeki araştırma, New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde yapıldı.

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Qi, daha önceki çalışmaların sadece fazla kilolu ve obez kişilere odaklandığını belirterek, "Araştırmamıza katılan kadınların hepsi normal kilolu kadınlardı. Araştırmanın mesajı şu: Sağlıklı bir kiloya sahip olan kadınlar için bile, elma ve armut şekli hâlâ önemli" dedi.

Prof. Qi özel bir diyet ya da egzersizin vücut yağlarının yer değiştirmesine yardımcı olup olmayabileceğinin henüz bilinmediğine dikkat çekerek "Ekibimizin yakında bu sorunun yanıtını bulabileceğini umuyorum. Bu yanıt bulununcaya kadar herkese sağlıklı beslenmeleri ve egzersiz yapmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

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İngiliz Kalp Vakfı'ndan Dr. Sonya Babu-Narayan de araştırmayla ilgili olarak "Yağın depolandığı yer ile kalp krizi ve inme arasında ilginç bir bağ olduğunu ortaya koyuyor. Ama neden böyle bir bağlantının olduğuna yanıt vermiyor" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
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