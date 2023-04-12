Karısına göre çirkin olduğunu söylüyorlar! Para için birlikteler iddialarına cevap verdi

Teksas'ta yaşayan Scott ve Filipinli eşi Divine, beş yıldan uzun süredir birlikteler. İlişkileri 2017'de Divine'ın kendisini başka biri sanması üzerine Facebook'tan atılan yanlış bir mesajla başladı. Bu, Scott'ın 2017'de Filipinler'i ilk kez ziyaret etmesi ve daha sonra ona evlenme teklif etmesinden sonra evliliğe dönüşen uzun mesafeli bir ilişkiyi ateşledi.

Divine, Amerika'ya taşınana ve çift evlenene kadar dört yıl boyunca uzun mesafeli ilişkilerini sürdürdüler. İlk TikTok'larını 2021'de yayınlayan çift, sosyal medya kullanıcılarının birlikte olduklarına inanmadıklarını söyledi. Geçenlerde yayınladıkları bir videoya gelen yorumda Scott'ın sevimli olmadığı ve gerçekçi olmaları gerektiğini söylediler.

"DÜNYADAKİ TANIDIĞIM TÜM İNSANLARDAN YAKIŞIKLI"

Siyah güneş gözlüğü takan Divine, videosuna gelen bu yoruma cevap vermek için kocasına bakarak "Bebeğim, senin sevimli olmadığını söylüyorlar." dedi. Scott ise "Sanırım bunun gerçekten önemi yok, sen benim sevimli olduğumu düşünüyorsun." diyerek kötü yorumlar ile ilgilenmediğini paylaştı. Divine güneş gözlüğünü çıkardıktan sonra "Evet, siz neden bahsediyorsunuz, kocam çok, çok, yakışıklı. Dünyadaki tanıdığım tüm insanlardan yakışıklı" dedi.

SADECE PARASI İÇİN BİRLİKTE OLDUĞUNU SÖYLEYEN YORUMLAR ALIYOR

Scott, 13 yaşındayken başlayan ve görünüşünü "değiştiren" Skleroderma adlı kronik bir otoimmün hastalıktan muzdarip olduğunu, ancak "daha kötüye gitmesinin beklenmediğini" söyledi. Divine daha önce başkalarının onun sadece mali nedenlerle Scott'la birlikte olduğuna inandığını düşünmenin 'incitici' olduğunu söylemişti ve o bunun gerçeklerden bu kadar uzak olamayacağını iddia etmişti.

HER ŞEYİN YEŞİL KART İÇİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR

Scott ve Divine, kötü yorumlara karşı çıksa da yayınladıkları videolara gelen eleştiriler kesilmedi. Sosyal medya kullanıcıları "Bu cüzdan ve yeşil kart şirin olmalı.", "Alyansın nerede?", 'Bütün bunlar bir yeşil kart için.' yorumlarını yaptı.

Ancak bazı hayranları bu çiftin tatlı göründüğünü paylaştı. Bir takipçileri, 'Harika mizahı ve özgüven duygusuyla yakışıklı bir adam. Kadınların istediği de bu.' dedi.



