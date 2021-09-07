Karısını 28 bıçak darbesiyle öldürdü, savunması pes dedirtti: Muz dilimlediğim bıçakla bıçaklamış olabilirim

Bakırköy 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Üner SEGBİS bağlanırken taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Duruşmadaki savunmasında Mehmet Üner, "Eski eşimin başka erkekle el ele dolaştığını kardeşim Tuğran Öner bizzat görmüştür. Beni birden fazla kişiyle aldatıyordu. Ev aldım eşimin üzerine yaptım. Ama eşim art niyetli bir insandı. Eşim olay günü yine geç geldi. Aldatma olayları nedeniyle tartıştık, yüzüme tükürdü, hakaret etti. O an kendimi kaybettim. Bıçakladım. Pişmanım. Böyle olmasını istemedim. Bıçağı eşim mutfaktan getirdi sonrasını hatırlamıyorum. Ben onu sakinleştirmeye çalıştım ama sonrasını hatırlamıyorum. Eşim bıçağı alıp bana saldırdı. Ben de muz almıştım, muzu soymak için bıçağım vardı. Muzu dilimleyip yiyordum. Onunla bıçaklamış olabilirim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanık Üner'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen yıl 23 Kasım'da eşi tarafından öldürülen Sıdıka Üner'in vücudunun farklı bölgelerinde 28 bıçak darbesi olduğuna yer verildi. Şüpheli Mehmet Üner'in çok sayıda bıçak darbesiyle eşini öldürdüğü anlaşıldığından 'Eşi canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.



