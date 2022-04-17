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Kanarya Adaları açıklarında uyuşturucu teknesine baskın! Piyasa değeri 147 milyon euro

17.04.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarındaki uyuşturucu taşıyan tekneye nefes bir operasyon gerçekleştirildi. İspanyol polisi kendilerini görünce son sürat kaçan balıkçı teknesine yetişmeyi başardı. Operasyonda 2 ton 900 kilogram kokain ele geçirilirken teknede bulunan 5 mürettebat ise gözaltına alındı. Teknede yakalanan kokainin piyasa değerinin yaklaşık 174 milyon euro olduğu aktarıldı.

İspanya’da 13 Nisan Çarşamba günü Kanarya Adaları’nın güneyindeki sularda, içinde 2 ton 900 kilogram kokain bulunan bir balıkçı teknesi ele geçirildi. İspanyol güvenlik güçleri teknede bulunan 5 mürettebatın tutuklandığını aktardı.

YAKIT TANKERLERİNE GİZLENDİ

Yetkililer, ihbar üzerine yakalanan “AKT 1” adlı 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinin Kanarya Adaları'na 300 mil uzaklıkta durdurulduğunu açıklarken, 2 bin 900 kilogram kokainin ise yakıt tanklarından birinde gizlenmiş halde bulunduğunu bildirdi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 174 milyon euro olduğu belirtildi.

BALIKÇI TEKNELERİNİ KULLANIYORLAR

Balıkçı teknesinin yakalandığı deniz bölgesi, İspanyol güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele birimleri tarafından yasadışı uyuşturucu ticaretinde “Afrika Yolu” olarak tanımlanan güzergah üzerindeki bir aktarma alanı olduğu biliniyor. Özellikle Kolombiyalı uyuşturucu tacirlerinin Avrupa’ya teslimat yapabilmek için bu bölgedeki balıkçıları kullandıkları belirtiliyor.

Balıkçı teknesine düzenlenen operasyon anları güvenlik güçleri tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. (İHA)

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İspanya
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