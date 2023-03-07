Mum çiçeği ne zaman çiçek açar, balkonda yetişir mi? Mum çiçeği kaç senede çiçek açar, bakımı nasıl yapılır?

Apocynaceae familyasına ait olan mum çiçeği Hoya cinsinden olan ve özellikle ılıman bölgelerde saksı çiçeği olarak yetiştirilen bir bitki türüdür. Kendini taşıyamayan gövdesi ve uzun olması sebebiyle sarmaşık bitki türleri arasında yer alır. Mum çiçeği bitkisinin yaprakları yaklaşık olarak 6-7 santimetre uzunluğunda ve 3-4 santimetre genişliğinde kalın ve sert bir yapıya sahiptir. Yapraklarının rengi yeşilden kahverengiye dönen bir renk tonuna sahip ve üzeri parlaktır. Mum gibi olan bu çiçeği bu sebepten dolayı mum çiçeği ismi verilmiştir.

Mum çiçeği ne zaman çiçek açar?

Sarmaşık bir yapıya sahip olan mum çiçeğinin görüntüsünün yanı sıra kokusu da oldukça güzeldir. Bu sebeple tam bir ev bitkisi olan mum çiçeği aynı zamanda dayanıklı bir gövdeye de sahiptir. Özellikle eski zamanlarda sıklıkla yetiştirilen bitkiler arasında yer alır. Bunun yanı sıra mum çiçeğinin sarmaşık dalları ve renkli çiçekleri dekorasyon olarak da kullanılabilir. Mum çiçeği bitkisinin yetiştirilmesi için en uygun zamanlar ilkbahar ve yaz ayları olarak bilinir. Mum çiçeğinin genellikle çiçek açma dönemi de yaz aylarıdır.

Mum çiçeği kaç senede açar?

Mum çiçeği bitkisi yetiştirmek isteyenler tarafından, mum çiçeğinin kaç senede açtığı çokça araştırılır. Mum çiçeğinin çiçek verme süresi ilk yılında da başlayabileceği gibi çiçeklenmek için 2 ya da 3 yıl beklediği de görülür. Çiçek açınca zarif bir görüntüye sahip olan mum çiçeği bulunduğu ortama şık bir görünüm kazandırır.

Mum çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Mum çiçeği bakımının nasıl yapıldığı şu şekilde sıralanabilir:

Mum çiçeği gelişme dönemlerinde en az 16 derece, kış aylarında ise en az 10 derece sıcaklığa ihtiyaç duyar.

Yüksek miktarda nem isteyen bir bitkidir.

Doğrudan olarak güneş almayan fakat aydınlık ortamları sever.

Doğu ve batıya taraf olan pencere kenarlarında bulundurulması gerekir.

Kar altında kalmadığı sürece soğuğa dayanıklı olan mum çiçeği kış aylarında 7 derece soğuğa kadar dayanır ve herhangi bir zarar görmez.

Mum çiçeği bakımında en büyük sorun soğuk toprağın ıslak olmasıdır.

Kökleri soğuk havalarda ıslak toprakta hastalanabilir ve çürür.

15 dereceye kadar serin havalarda sorun olmaz fakat daha serin havalarda susuz bırakılması gerekir.

Saksıda yetiştirilen mum çiçekleri kış aylarında dışarıda bırakılıyor ise sulanmaması gerekir.

Mum çiçeği balkonda yetişir mi?

Mum çiçeği ev bitkileri arasında yer aldığı için balkonda yetiştirilmesi mümkündür. Güneş ışığına çok fazla maruz kalmadığı sürece uygun olan nem oranında yetişebilen çiçeklerden biridir. Mum çiçeği yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği diğer bir konu ise "Mum çiçeği nasıl sardırılır?" konusudur. Mum çiçeğini sardırmak için sardırma aparatı yaparak farklı bir saksıya geçişi yapılabilir. Bunun yanı sıra istenilen bir yere sardırmak için sarmaşıklı bitkilerde olduğu gibi sardırma yöntemleri kullanılarak mum çiçeği sardırılabilir. Mum çiçeği çiçek açma aşamaları da oldukça önemli konulardan biridir. Mum çiçeğinin açma aşamaları şu şekilde sıralanabilir: