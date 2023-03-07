Lavanta ne zaman çiçek açar, kaç günde bir sulanır? Lavanta hangi aylarda çiçek açar, çiçek açması için ne yapılır?

Saksılarda da yetişebilen lavanta güzel kokusu ile evde de bakımı sağlanabilir. Oldukça kolay bir bakıma sahip olan lavantalar bir metreye kadar uzayabilme özelliğine sahiptir. Güneş ışığını özellikle çok seven lavanta bitkisi toprakla bağdaşması için çok kez sulamaya ihtiyaç duyar. Bitkilerin bir çoğu mevsimsel olarak çiçek açar. Ne zaman çiçek açacağı merak edilen bitkilerden biri de lavantadır. Sıcak iklimi seven lavantanın da belli bir çiçek açma dönemi bulunur.

Lavanta ne zaman çiçek açar?

Lavanta bitkisi güneşi çok sevdiği için mümkün mertebe sıcak bölgelerde yetiştirilir. Lavanta bitkisine doğru bir şekilde bakıldığı zaman haziran ayında çiçek açmaya başlar. Lavanta bitkisinin çiçeklerinin renkleri çoğunlukla mor olsa da bordo ve koyu mavi olan lavantalar da bulunur. "Lavanta hangi aylarda çiçek açar?" sorusu bitki severler ve lavanta yetiştirmek isteyenler tarafından çokça araştırılır. İyi bir bakım sonunda lavanta bitkisi haziran ve ağustos ayları arasında çiçek açar. Sıcağı ve güneşi sevmesine rağmen lavanta bitkisi kurutulmak isteniyor ise kurutma sırasında güneşten hoşlanmaz ve mümkün olduğu kadar gölgede kurutulması gerekir.

Lavanta kaç günde bir sulanır?

Bitki severler arasında ve lavanta yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği konulardan biri de "Lavanta kaç günde bir sulanır?" konusudur. Lavanta yetiştiriciliğinde pek çok çiftçi yaz aylarında sıcak ve yağış almayan bölgelerde 3-4 kez sulama yapar. Lavanta sulama işlemi genellikle damlama yöntemi şeklinde uygulanır. Lavanta bitkisi haftada bir defa özellikle hasattan 1-2 ay öncesinde ise yaklaşık olarak 20 dakika boyunca sulanır.

Lavantanın çiçek açması için ne yapılır?

Lavanta kurutularak dolaplara konulan ve çiçekleri giysileri böceklerden koruyan bitkilerden biridir. Ayrıca avanta boyacılıkta kullanılır ve esans elde edilir. Lavantanın çiçeklerinden ağrı kesici, balgam söktürücü gibi ilaçlar da elde edilir. Lavanta bakımı çiçek açması için yapılan bir bakımdır. Bu kapsamda lavantanın çiçek açabilmesi için özenli bir şekilde bakılmalı ve büyümesi için de özen gösterilmesi gerekir. Eğer lavantanın çiçek açması isteniyor ise bazı işlemlerin uygulanması gerekir. Lavantanın çiçek açması için uygulanması gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir:

Senede bir defa gübreleme yapılmalıdır.

Ekilecek olan arazi düzenli bir şekilde havalandırılmalıdır.

Tohumların 1 ay kadar bir süre dolapta bekletilmelidir.

Güneşli olan ve yere 3mm derinliğe ekilmelidir.

Tohumun çimlenebilme işlemi için 21 gün beklenilmelidir.

Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra o sene içerisinde çimlenme olmaz.

1 yılın sonunda lavanta kendine gelmeye başlar ve çiçek açar.

Kuruyan lavanta nasıl canlandırılır?

Lavanta bakımı çok kolay bir şekilde yapılabilse de doğru bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. Doğru bir şekilde yetiştirilen lavanta yaz mevsiminde çiçek açmaya başlar. Bazı durumlarda lavanta bakımı yanlış yapıldığı için lavanta çiçek açmaz ve kurur. Bu durumda da uygulanması gereken bazı işlemler bulunur. Lavanta yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği "Kuruyan lavanta nasıl canlandırılır?" konusu için ise şu şekilde bir sıralama yapılabilir: