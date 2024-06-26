Karpuz seçerken, ölen kardeşi 'gel' diye seslenmiş! Esra Erol'da anlattı, stüdyo buz kesti

Esra Erol'da sezon finaline doğru geri sayıma geçilirken; kayıp Aytül Karakaya ile ilgili yenin bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta stüdyoya gelen Pınar Hanım, 'karpuz almaya gidiyorum' diyerek evden çıkan kız kardeşi Aytül Karakaya'nın 15 Haziran 2024 tarihinde kayıplara karıştığını, onu aramak için stüdyoya geldiğini açıkladı.

Aynı zamanda 40 yaşındaki kayıp Aytül'ün üzerinde kimlik, para ve telefon olmadığı öğrenildi.

"BEN İNSAN SEVMİYORUM"

Pınar Hanım stüdyoda "Ben insan sevmiyorum. İnsanlarda dışarıda 'merhaba merhaba'. Fazla içerimize kimse giremez. Ben erkek kardeşimle evin iç işlerini, annem ve Aytül'de evin dış işlerini halleder." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda evde kişisel olmayan 2 tane ortak telefon olduğu öğrenildi. Pınar Hanım kardeşinin sosyal ve duygusal ilişkisinin olmadığını söyledi.

AYTÜL BULUNDU

Dünkü programda Esra Erol; Aytül'ün cuma günü bulunduğunu açıkladı. Aytül Hanım canlı yayına geldi.

"ÖLEN KARDEŞİM BANA SESLENDİ"

Aytül, yaşadıklarını "Kardeşim öldüğünden beri ailecek psikolojimiz iyi değil. Karpuz bakarken ölen kardeşim bana seslendi, 'Abla gel' dedi. Merkeze gittim bende. Akşamları Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin acilinde kaldım. Mescitteki insanlar bana yemek ikram ettiler. Çok fazla yemek yemem zaten." sözleriyle anlattı.

Ancak Aytül'ün anlattıklarına ablası Pınar inanmadığını söyledi.

Esra Erol Aytül'e 'İnsan sevmiyorsun ancak hastanenin acil servisinde nasıl kalıyorsun?' sorusunu yöneltti. Aytül ise güvenli olduğu için kalabildiğini söyledi.

MAKBULE NEDEN AİLEYİ ARADI?

Aynı zamanda Aytül'ün hem Ocak ayında hem de son kayboluşunda Makbule isimli bir kişinin aile telefonunu aradığı ortaya çıktı.

Canlı yayına bağlanan Makbule, kimseyi tanımadığını ve kendisinin aramadığını söyledi.







