HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karşılıksız aşk kurbanı olmuştu! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Karşılıksız aşk kurbanı olmuştu! Koronavirüs testi pozitif çıktı

27.11.2020 17:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karşılıksız aşk kurbanı olmuştu! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çalıştığı pastanede akrabası Sebahattin Öztürk (31) tarafından öldürülen Leyla Öztürk'ün (22), Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Genç kızın, cenazesi yarın toprağa verilecek.

Olay, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ'ın Maden ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Sebahattin Öztürk, 4 gün önce, bir yakınının cenazesine katılmak üzere kente geldi. Sebahattin Öztürk, dün sabah da daha önceden aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Leyla Öztürk ile konuşmak için genç kızın çalıştığı pastaneye gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sebahattin Öztürk, üzerindeki tabancayı çekip, aynı zamanda akrabası olan Leyla Öztürk'e peş peşe ateş etti. Ardından da aynı silahla kendisini vurdu.

c709622e25987aaca8938ebd2e1b6847

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Leyla Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sabahattin Öztürk de hayatını kaybetti. Sebahattin Öztürk'ün cenazesi, memleketi Elazığ'a gönderildi.

Leyla Öztürk'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Leyla Öztürk, otopsinin ardından, yarın Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölmekte olan covid hastalarının son anlarını gösterdi: Son gördüğünüz şey bu olmasın!Ölmekte olan covid hastalarının son anlarını gösterdi: Son gördüğünüz şey bu olmasın!
Meteoroloji'den kar, sis ve don uyarısıMeteoroloji'den kar, sis ve don uyarısı
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Polise 'gasp edildim' dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Polise 'gasp edildim' dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

İstenmeyen mesajlar 1 Aralık’ta son bulacak

İstenmeyen mesajlar 1 Aralık’ta son bulacak

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü

Oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü

Meteoroloji'den kar, sis ve don uyarısı

Meteoroloji'den kar, sis ve don uyarısı

28-29 Kasım 2020 kargo çalışma saatleri... Hafta sonu Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri!

Hafta sonu kargoların çalışma saatleri!

Adana'da kahreden olay! Genç kadın düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

AVM güncel çalışma saatleri 2020... Genelge sonrası AVM'ler hafta içi/hafta sonu kaça kadar açık? AVM açılış kapanış saatleri!

İşte güncel AVM çalışma saatleri!

Kaçan hırsızı uçan tekmeyle durdurdu!

Kaçan hırsızı uçan tekmeyle durdurdu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.