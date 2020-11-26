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  4. Mersin'de karşılıksız aşk dehşeti! Amcasının kızını öldürüp intihar etti

Mersin'de karşılıksız aşk dehşeti! Amcasının kızını öldürüp intihar etti

26.11.2020 14:46 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde Sebahattin Öztürk (31), aşkına karşılık almadığı amcasının kızı Leyla Öztürk’ü (23) öldürüp, intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ’dan gelen amca çocukları olduğu öğrenilen Sebahattin Öztürk (31), sevgilisi olduğu iddia edilen Leyla Öztürk’ün (23) çalıştığı iş yeri önüne çağırıp, konuşmak istedi. Leyla Öztürk, konuşmak istemeyince Sebahattin Öztürk üzerinde bulundurduğu tabancayla ateş etti.

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4-5 el kızın üzerine ateş eden Sebahattin Öztürk tabancayı kendisine sıktı. Kanlar içinde kalan Leyla Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Sebahattin Öztürk olay yerine çağrılan 112 Acil Servisi ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sebahattin Öztürk’ün hayati tehlikesi devam ediyor.

Elazığ Maden'de güvenlik korucusu olduğu öğrenilen 31 Sebahattin Öztürk’ün Leyla Öztürk’ü daha önce ailesinden istediği, olumsuz cevap aldığı öğrenildi.

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Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Leyla Öztürk'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı devam ediyor.

İHA

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