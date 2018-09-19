Kars'ta 9 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmasına ara verildi.
Paslı köyünde 4 gün önce meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin kızları Sedanur Güzel'i aramak için sabah yeniden başlatılan çalışmalar gün boyu sürdü.
Arama çalışmalarına Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katıldı.
Köy içi ve çevresinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpeği "Atak", arama kurtarma köpeği "Gazel", Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kadavra arama köpeği "Obert" ve iz takip köpeği "Calisto" ile yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı.
Köy yakınlarında bulunan sazlık da hem jandarma hem de AFAD ve UMKE ekiplerince akşam yeniden arandı.
Köydeki evleri tek tek inceleyen, drone desteğiyle araziyi tarayan ekipler, çalışmalarına ara verdi.
Küçük kızı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
Bu arada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince küçük kızın kaybolmasıyla ilgili dün gözaltına alınan komşuları E.B'nin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
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