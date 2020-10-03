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Kartal'da aracının içinde ölü bulunan kişi, eski belediye başkanı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 07:22 | Son Güncelleme

Kartal’da gece saatlerinde bekçiler tarafından aracın içerisinde cansız halde bulunan 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı’nın Sakarya’nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olduğu öğrenildi.

Kartal'da aracının içinde ölü bulunan kişi, eski belediye başkanı çıktı

Kartal, Gümüşpınar Mahallesi, Balıkesir Caddesi üzerinde görevlerini ifa ettikleri sırada cami önünde park halinde bulunan otomobilin içerisindeki hareketsiz kişiyi fark eden iki bekçi aracın yanına yaklaştı. Sürücünün kendilerine bir türlü yanıt vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine durumu haber eden bekçiler araç yakınına sivil vatandaşları yakınlaştırmazken olay yerine gelen sağlık ekipleri 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde cansız bedeni bulunan Yaşar Yazıcı’nın Sakarya’nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürülen eski Belediye Başkanı Yazıcı’nın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

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(İHA)

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