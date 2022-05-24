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Kartal'da sır dolu olay! Aynı evdeki 3 arkadaştan 1'i öldü, 1'i yaralandı... 3 adet intihar notu bulundu

24.05.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal'da yaşanan esrarengiz olayda, aynı evde bulunan 2 kız arkadaştan biri başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Kız arkadaşlardan diğeri yaralanırken, evdeki erkek ise gözaltına alındı. Öte yandan korkunç olaya ilişkin alınan bilgilere göre evde 3 adet intihar notu bulundu.

Kartal'da sır dolu olay! Aynı evdeki 3 arkadaştan 1'i öldü, 1'i yaralandı... 3 adet intihar notu bulundu

Kartal'da Esentepe Mahallesindeki bir evde arkadaşlarıyla bulunan genç kız başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Sır dolu olayda genç kızın arkadaşı da yaralandı...

Korkunç olay Esentepe Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki bir evde sabah erken saatlerde gerçekleşti. İddiaya göre, Cemre Bilmez, dün akşam yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte eve geldi.

GECE BOYU BAĞRIŞMA SESLERİ DUYULDU

Apartman sakinlerinin iddiasına göre, evden ara ara bağrışma sesleri ve gürültüler duyuldu. Sabaha karşı yaşanan olayda, Cemre Bilmez, evde bulunan ve kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir silahtan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği anda evde bulunan diğer genç kız da yine vücuduna kurşun isabet etmesiyle yaralandı. Evde bulunan ve polis ekiplerine haber veren erkek şahıs gözaltına alınırken, yapılan incelemede Cemre Bilmez’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

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EVDE 3 ADET İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU

Öte yandan, evde yapılan incelemede 3 adet intihar mektubunun bulunduğu öğrenildi. Genç kadının esrarengiz ölümünü aydınlatmak için polis çalışma başlattı.

Mahalle sakini Hayati Çoruhlu, “2 genç kızımız o evde yaşıyordu. Zaten çok fazla tanımıyoruz. 1 sene kadar önce buraya taşınmışlardı. Çevreyle çok fazla iletişimleri yoktu. Sabah burada polis ekiplerinin ve ambulansları görünce biz olayı öğrendik. Olayın nasıl olduğuyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. 1 kız ölmüş. Ama nasıl oldu bilemiyoruz“ dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar İstanbul
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