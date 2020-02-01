Kartal'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kartal'da üç katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalı Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sırasında dairede mahsur kalan bir kişinin, itfaiye gelmeden önce arkadaşları tarafından merdivenle kurtarıldığı öğrenildi. Dumandan etkilenen kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

