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Kartal'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 22:13 | Son Güncelleme

Sahilde cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kartal sahilinde kayalıkların üzerinde cesedi bulunan Tolga Aksünger'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil kenarındaki kayalıklar üzerinde 26 Mart'ta cesedi bulunan Tolga Aksünger'in (23) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheliler A.T, S.A, S.İ. ile B.Ş, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden B.Ş'nin "kasten öldürme", diğer şüphelilerin de "kasten öldürmeye yardım" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

- Olay

Kartal'da 26 Mart'ta Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil kenarındaki kayalıklar üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Yapılan kontrollerde şahsın tabancayla vurularak öldüğü belirlenirken, incelemelerde şahsın üzerinden Tolga Aksünger adına düzenlenmiş kimlik çıkmıştı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada cinayete karıştığı iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına almıştı.

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Anadolu Adalet Sarayı cinayet Kartal

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