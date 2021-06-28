HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 'Kasiyer karga' görenleri şaşkına çeviriyor

'Kasiyer karga' görenleri şaşkına çeviriyor

28.06.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde umumi bir tuvaletin kapısındaki kulübede bekleyip müşterilerden para alan 'kasiyer karga' görenleri şaşırtıyor. Müşteriler geldiğinde ağzını açıp para koymalarını bekleyen karga, para vermeyip gidenleri ise ses çıkararak uyarıyor.

'Kasiyer karga' görenleri şaşkına çeviriyor

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde umumi tuvalet işleten İsmail Atmaca, yaklaşık bir buçuk ay önce ağaçtan düşen yavru bir karga gördü. Yavru karganın yuvasını bulamayan Atmaca, işlettiği tuvaletlerin önündeki kulübeye götürüp beslemeye başladı. Karga yavrusunu gündüz iş yerine götüren Atmaca, akşamları ise eve götürüp beslemeye devam etti. Yaklaşık bir buçuk ay boyunca yavru kargayı iş yerine götüren Atmaca, yaptıklarını taklit ederek tuvaletleri kullanan müşterilerin verdiği paraları aldığını gördü. Bir süre sonra karga gelen bütün müşterilerden kendi başına para almaya başladı.

İsmail Atmaca işi çıktığında tuvaletlerin kapılarını kilitlemeyerek yeni çırağına bırakıyor. Yavru karga ise müşterilerden para alarak masanın üzerine diziyor. Karganın para aldığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Tuvaletleri kullandıktan sonra para vermek istemeyenlere ise kendince tepki gösteriyor. Müşteriler de geri dönüp para vermek zorunda kalıyor.

5f47473f-c154-4b95-88d7-df27abc5041a

ANNE VE BABASI HER GÜN GELİP BAKIYOR

İş yerinde oturduğu sırada yavru karganın ağaçtan düştüğünü söyleyen İsmail Atmaca, “Ben burada oturuyordum. Ağacın altına düştü. Ağacın altına düşünce burada ben daha önce kedi besliyordum. Kediler yemesin diye buna sahipleneyim dedim. Şu anda bir buçuk aydır bende ve başka yere de gitmiyor. Annesi ve babası gelip karşıdaki ağaçtan bizi takip ediyor. Günde birkaç defa da gelip gidiyorlar” dedi.

5c13c0b4-50ca-4064-b33e-8fb9012fed7e

YAPTIKLARINI TAKLİT ETMEYE BAŞLADI

Karganın müşteriden para alıp vermeye başladığını söyleyen Atmaca, “Omuzlarımdan inmemeye başladı. Bir arkadaş dost olduk. Benim yaptığım hareketleri yavaş yavaş yapmaya başladı. Şu anda yeni başlangıçtayız ve yapıyor. Verdiği tepkileri ufak ufak ben de anlıyorum. Mesela acıktığı vakit tepki veriyor, yemeğini veriyorum susuyor. Suyunu şırınga ile veriyorum. Daha yeni yeni yemeğini yemeye başladı. Şu anda gördüğünüz gibi üstümden inmiyor. Sabahtan akşama kadar pisliğini temizliyorum ama razıyım ben” ifadelerini kullandı.

4e5d36c8-7762-4d31-bc58-17afde0f8932

YOKLUĞUNU HİSSETTİRMİYOR

Kendisi olmadığı zamanlarda karganın müşterilerden para aldığını söyleyen Atmaca, “Ben olsam da olmasam da müşterilerden para alıyor. Bir karga nasıl para alır diye bir sürpriz oluyor. Bana vermese de götürüp bir yere saklıyor. Sağ olsun benim yokluğumu hissettirmiyor, müşteriden ücretleri topluyor” dedi.

841bb84e-19d5-4c01-a358-2ec501a71282

HERKES ÇOK ŞAŞIRIYOR

Yeni çırağını gören herkesin çok şaşırdığını söyleyen İsmail Atmaca, “İnsanların tuhafına gidiyor, dikkat çekiyor. Kargayı gören çocuklar bayılıyor. Fotoğraf çekmek isteyenler var. Ziyaret edenler var. Para verip çocuklarıyla fotoğraf çektirenler var. Bu da benim hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum” diye konuştu.

Kargaya ücret ödeyen müşteriler de durumdan oldukça memnun olduklarını belirtti.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?
PARTNER"Ses kayıtlarını paylaşırım""Ses kayıtlarını paylaşırım"
Ölümden döndü! Yürekleri ağza getiren anlar kameradaÖlümden döndü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti

İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Son röportajı yürek dağladı

Son röportajı yürek dağladı

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.