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  4. Kaşla göz arasında çaldı! 'Pes' dedirten olay

Kaşla göz arasında çaldı! 'Pes' dedirten olay

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde görevli kişiden arkasında bulunan ürünlerden birini isteyerek oyalayan hırsız, görevli arkasını döndüğünde sadaka kutusunu çaldı. O anlar saniye saniye iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki markete gelen şüpheli, iş yeri sahibinin kızından sigara istedi.

Genç kız sigarayı vermek için arkasını dönünce zanlı, masadaki sadaka kutusunu çalarak arka cebine koydu.

Kasiyerden sigarasını alan şüpheli, daha sonra marketten ayrıldı.

Sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Yafes Çiftçi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek polise ihbarda bulundu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkaları da mağdur olmamak için bu hırsızlara dikkat etsin." dedi. AA

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