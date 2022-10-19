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Kaşlarınızı aldırmak için kuaföre gitmenize gerek yok! Evde profesyonel kaş şekillendirme

19.10.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş yüzümüz için oldukça önem taşıyan bölümler arasında bulunuyor. Tüm ifademizi etkileyen kaşları alırken yanlış yapılan hamleler uzun süre boyunca kötü görünümlere sebep olabiliyor. Dışarıda yüksek fiyatlar verilerek aldırılan kaşlar istediğiniz görünümde olmuyorsa evde profesyonel kaş alımı yöntemini deneyebilirsiniz.

Kaşlarınızı aldırmak için kuaföre gitmenize gerek yok! Evde profesyonel kaş şekillendirme

Kaş şekli tüm yüzümüzü değiştirebiliyor. Kaş şekilleri her sene farklılık gösteriyor. Ancak ince kaşların ifadesiz bir görünüm yarattığı herkes tarafından biliniyor. Kuaförlerde yanlış alınarak inceltilen kaşlarınızdan şikayetçiyseniz onların uzamasını sağlayarak evde profesyenol kaş alma yöntemlerini deneyebilirsiniz. Bu şekilde yüzünüze en yakışan kaş modelini bulacaksınız.

EVDE PROFESYONEL KAŞ ALIMI

KAŞ YAPINIZI ÖĞRENİN

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Kaş şekillendirirken yapılan en yaygın hatalardan biri kaşın yapısını dikkate almamaktır. Kaşınızın nerede başladığını, nerede kıvrıldığını ve nerede bittiğini dikkate almalısınız.

KAŞ ÖRNEKLERİNE BAKIN

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Konu evde kaş alma olduğunda farklı kaş tiplerine de göz atmanız gerekiyor. Yukarıdaki görselde en yaygın kaş tiplerini görebilirsiniz. Kaşınızın hangi kaş tipine yakın olduğunu belirlediğinizde şekil vermek de kolaylaşacaktır.

KAŞIN DOĞAL ŞEKLİNİ TAKİP EDİN

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Konu evde kaş alma olduğunda dikkate almanız gereken en önemli noktalardan biri kaşınızın doğal şeklini takip etmektir. Trendleri takip etmek yerine tercihinizi yüzünüze en çok yakışan modelden yana kullanın. Bunu yaparken kaşlarınızın doğal şekline zarar vermemeye özen gösterin. Kaşlarınızın etrafında çıkan küçük tüyler size yol gösterecektir

KAŞ ŞEKLİNİZİ BELİRLEYİN

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Doğal bir kaş modeline sahip olmak istiyorsanız, yüz şeklinize uygun bir kaş şekli tercih etmelisiniz. Bunun için çok kolay bir yöntem var: Bir kaş fırçası veya kalem ile yüzünüzdeki 3 noktayı ölçerek kaş şeklinize olması gereken şekli verebilirsiniz. Kalemin ucunu burnunuzun bittiği noktaya oturtun. Düz tutarak kaşlarınıza hizaladığınızda kaşlarınızın başlangıç noktasını bulabilirsiniz. Burun kenarınızdan göz bebeğinize olan hiza kaşınızın kavis noktasını, burun kenarınızdan gözünüzün bittiği noktaya hizaladığınızda da kaşınızın bitmesi gereken noktayı belirleyebilirsiniz. Kaşlarınızı bu noktalara göre şekillendirdiğinizde, yüzünüze uygun, doğal bir kaş şekli elde edebilirsiniz.

KAŞLARI UZADIKLARI YÖNE GÖRE ALIN

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Vücudumuzdaki tüm kıllar onları sağlıklı tutan ve yeniden büyümelerini sağlayan kılcal damarlara bağlıdır. Bu damarlar kırıldığı takdirde o bölgede tekrar kıl çıkmaz. Kaşlarınızın dökülmesini engellemek için kıllarınızı çıktıkları yöne doğru almanız gerekir. Aksi takdirde kıl köklerini besleyen kılcal damarlara zarar verebilirsiniz.

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