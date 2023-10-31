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Kassam Tugayları duyurdu: Gazze'deki yabancı esirlerin bazıları yakında bırakılacak

31.10.2023 21:08 | Son Güncelleme:
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini açıkladı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde İsrail'in bir askerini kara operasyonuyla kurtardığı yönündeki açıklamasını da yalanladı.

Kassam Tugayları duyurdu: Gazze'deki yabancı esirlerin bazıları yakında bırakılacak

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayımladığı video mesajında İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli ve yabancı uyruklu esirler hakkında konuştu. Ebu Ubeyde, çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için yakında serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini söyledi.

"İSRAİL'İN BİR ESİRE ULAŞMASI MÜMKÜN DEĞİL"

İsrail'in bir askerini kara operasyonuyla kurtardığı yönündeki açıklamasını yalanlayan Ebu Ubeyde, "İsrail'in İzzeddin Kassam'ın tuttuğu bir esire ulaşmasının mümkün olmadığını" bunun Gazze Şeridi'nde başka grupların ya da şahısların tuttuğu esirlerden biri olabileceğini belirtti.

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Ebu Ubeyde, "(Başbakan) Binyamin Netanyahu, eğer bir esiri bir aylık savaştan sonra serbest bırakmakla övünüyor ve kutluyorsa Gazze'deki kalan esirleri bu yöntemle kurtarması 20 yıl sürer." ifadelerini kullandı.

Son olarak İsrailli 2 kadın rehineyi serbest bırakan Kassam Tugayları, ellerinde 200 ile 250 arasında esir olduğunu da duyurmuştu.

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İSRAİL ORDUSU DUYURMUŞTU

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı er rütbesindeki Ori Megidish'in kurtarıldığı belirtilmişti.

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Sağlık kontrollerinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu kaydedilen askerin, ailesiyle buluştuğu fotoğrafı yayınlamıştı.


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