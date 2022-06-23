Kaşta da olur mu demeyin! Kaşlarınızın dökülmesine neden olabilir

Saçlarda olmasıyla bilinen kepek zaman zaman kaşlarda da olabilir. Kaş kepeğine çözüm bulunmaması ileride kızarıklık, kaşıntı ve hatta kaş dökülmesi yapabiliyor. Kaş kepeklenmesi olan bazı kişiler kirpik kepeklenmesi sorunu da yaşayabiliyorlar. Kaşın kepeklenmesi yetersiz beslenme sonucu vücudun vitamin ve minerallerden eksik kalması, yeterli miktarda sıvı alınmaması ve sağlıksız yiyecekleri tüketmenin yarattığı sorunlar, makyaj malzemesi gibi ürünlerdeki bir bileşene cildin tepki vermesi ile gelişiyor. Eğer yeni bir ürün kullandıktan sonra kaşınızda kepek oluşursa, o ürünü kullanmaktan kaçının. Kaş kepeklerini çözmek için kaşınızın nemlendirilmesine dikkat etmek gerekiyor. Aşağıdaki yöntemler ile kaş kepeğinizden kurtulabilirsiniz.
KAŞ KEPEĞİ İÇİN ÇÖZÜMLER
- Kaş altındaki ciltte kaşıntıyı önlemek için nemlendirici kremler kullanın. Zaten küçük bir alan olduğu için az miktarda krem uygulamanız yeterlidir.
- Kaş derisine kepek önleyici bir şampuanı uygulayabilirsiniz. Bunu yaparken gözlerinize uygulamaktan kaçının. Şampuandan bir damla kadar elinize alın, köpürtün ve 2 dakika sonra kaşlarınızı yıkayın. Kepek önleyici şampuan kullanımı kaştaki kaşıntıları da azaltacaktır.
- Yüzünüzü ve saç derinizi aşırı yıkamaktan kaçının. Aksi takdirde cilt için gerekli yağlar ortadan kaybolur ve cildin nem dengesinde bozulmalar meydana gelir. Bu durum özellikle cilt kuruluğuna ve buna bağlı pullanmaya neden olabilir.
- Kaş kepeklenmesini gidermek için çay ağacı yağı kullanabilirsiniz. Çay ağacı kepek sorununa karşı birebirdir. Ancak saf çay ağacı yağını doğrudan cildinize uygulamaktan kaçının. Farklı bir yağ ile seyrelttikten sonra kaşınıza uygulayabilir ve kaş kepeklenmesini önleyebilirsiniz.
- Aynı zaman da aloe vera jeli cildin nem ve besin dengesini sağlayan ve kepeği azaltabilen doğal bir üründür. Kaşınıza uygulayabilirsiniz.
- Kaş kepeklenmesinin önüne geçebilmek için potansiyel alerjenleri takip edin.
- Kaş kepeği sorununu yok etmek için aldığınız önlemler işe yaramazsa bir dermatoloğa gitmeniz faydalı olacaktır. Eğer kaş kepeklenmesinin altında egzama, sedef gibi kronik farklı cilt hastalıkları yatıyorsa tek başına önlem almak yeterli olamayabilir.
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