Kaşta da olur mu demeyin! Kaşlarınızın dökülmesine neden olabilir

Saçlarda olmasıyla bilinen kepek zaman zaman kaşlarda da olabilir. Kaş kepeğine çözüm bulunmaması ileride kızarıklık, kaşıntı ve hatta kaş dökülmesi yapabiliyor. Kaş kepeklenmesi olan bazı kişiler kirpik kepeklenmesi sorunu da yaşayabiliyorlar. Kaşın kepeklenmesi yetersiz beslenme sonucu vücudun vitamin ve minerallerden eksik kalması, yeterli miktarda sıvı alınmaması ve sağlıksız yiyecekleri tüketmenin yarattığı sorunlar, makyaj malzemesi gibi ürünlerdeki bir bileşene cildin tepki vermesi ile gelişiyor. Eğer yeni bir ürün kullandıktan sonra kaşınızda kepek oluşursa, o ürünü kullanmaktan kaçının. Kaş kepeklerini çözmek için kaşınızın nemlendirilmesine dikkat etmek gerekiyor. Aşağıdaki yöntemler ile kaş kepeğinizden kurtulabilirsiniz.

KAŞ KEPEĞİ İÇİN ÇÖZÜMLER