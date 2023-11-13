Kastamonu'da feci olay! Kayayı parçalamak için torpil kullanan imamın eli koptu

Olay, Cide ilçesi Kayaardı köyü Güvenli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy camisi imamı Ahmet Hulusi Eren, evinin bahçesinde bulunan kayayı torpil patlatarak parçalamak istedi.

ELİ KOPTU

Torpil elinde patlayınca Eren'in eli koptu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (İHA)







