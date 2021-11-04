Kastamonu'daki gizemli yangınlar sosyal medyada gündem oldu

Kastamonu’nun merkeze bağlı Kurusaray köyünde ikamet eden Dadaylı ailesinin yaşadığı ev, son bir hafta içerisinde üst üste 5 kez yandı. Zaman zaman küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti. Sebepleri belirlenemeyen yangınlar nedeniyle Dadaylı ailesi, büyük korku ve panik yaşıyor. Korku sebebi ile aile, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördüğü görüldü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.

HORTUMLA NÖBET TUTMAYA BAŞLADILAR

Dadaylı ailesi, ellerine aldığı yangın söndürme hortumuyla evde nöbet tutmaya başladı. Yangın çıktığı alanlarda elektrik tesisatının da olmadığı ifade edilirken, çekyat, çiçeklik gibi yerlerde yangının başladığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA DA MERAK KONUSU OLDU

Evin bir haftada 5 kez yanması ve sebebinin belirlenememesi sosyal medyada da merak konusu oldu. Olayla ilgili paylaşım yapan vatandaşlar, evde çıkan yangının sebebi ile çeşitli yorumlar yapıyor.

Kaynak: İHA

