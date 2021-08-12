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  4. Kastamonu'daki selde baz istasyonunun çökme anı böyle görüntülendi

Kastamonu'daki selde baz istasyonunun çökme anı böyle görüntülendi

12.08.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bir GSM şirketine ait baz istasyonunun sel sularına kapılması saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bir GSM şirketine ait baz istasyonunun sel sularına kapılması cep telefonuna yansıdı. Vatandaşlar, cep telefonuna kayıttayken baz istasyonu yıkılmaya başladı.

YIKILMA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Baz istasyonunun yıkıldığını gören vatandaşlar, korkarak bulundukları alandan kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Vatandaşların panik anları ise cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. Baz istasyonunun sel sularına kapılması esnasında cep telefonuna kayıt eden vatandaşın panik olduğu anlar ise korkuttu. Vatandaş, hayatında böyle bir sel görmediğini ve İnşallah baz istasyonunun yıkılmaması için dua ettiğini söyledi. Baz istasyonunun sel sularına kapılması sırasında ise vatandaşlar, korkarak arkalarına bile bakmadan kaçtıkları görüldü.

Öte yandan sel sularının verdiği zarardan dolayı bölgede enerji nakillerinde ve iletişimde sorunlar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu
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