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Kastamonu'dan güzel haber: Vakalar yüzde 70 azaldı

27.12.2020 16:50 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'dan güzel haber: Vakalar yüzde 70 azaldı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kastamonu’da vatandaşlar yasaklara uyuyor. Yasakların uyulduğu ve denetimlerin sıklaştırıldığı Kastamonu’da bu sayede yüzde 50 artış gösteren korona virüs vakaları bu ay, geçtiğimiz aya göre yüzde 70 azaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Kastamonu’da vatandaşlar, yasağa uydu. Sabah saatlerinde sadece kısıtlamadan muaf olanlar ile evlerine yakın fırınlardan ekmek alanların görüldüğü caddelerde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

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DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı’nca korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma akşamı saat 21.00’da başlayan kısıtlama öncesi Kastamonu’da alışveriş yapmak için vatandaşlar market ve pazarlarda yoğunluk oluştururken, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte caddeler sessizliğe büründü. Bugün sabah saatlerinde ise kentte kısıtlamadan muaf olanlar ile evlerine yakın fırınlarda ekmek alan vatandaşlar görüldü. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısıtlama ile birlikte şehir giriş-çıkışlarında ve şehir merkezinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde genel olarak vatandaşların yasaklara uyduğu görüldü.

VAKALAR YÜZDE 70 AZALDI

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu’da vakaların yüzde 50 oranında, yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranının da yüzde 75 oranında artış gösterdiğini açıklamıştı. Bu kapsamda Kastamonu Valiliği tarafından il merkezinde denetimler sıklaştırıldı, filyasyon ekiplerinin sayısı da yüzde 50 oranında arttırıldı. Alınan bu tedbirlere ek olarak yapılan uyarılar sonucu hafta sonu sokağı çıkma kısıtlamasına vatandaşların genel itibariyle uydukları görüldü. Bu sayede Kastamonu’da geçtiğimiz aya göre korona virüs vakalarında yüzde 70 azalma olduğu öğrenildi. (İHA)

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