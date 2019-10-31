HABER

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 13:58 | Son Güncelleme

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla takip edilen F.Ç, Y.Ç ve M.Ş'yi ilçe merkezinde suçüstü yakaladı.

Operasyonda, zanlıların üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARTNER Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu! Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu!
Anadolu kostümleri Slovenya’daAnadolu kostümleri Slovenya’da
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu; İran uyruklu 3 kişi yakalandıZeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu; İran uyruklu 3 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bozkurt Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı KASTAMONU Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Tekirdağ ve İstanbul'da dev akaryakıt kaçakçılığı operasyonu!

Tekirdağ ve İstanbul'da dev akaryakıt kaçakçılığı operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: PKK devleti hayalini TSK 8 günde yerle bir etti

Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: TSK 8 günde yerle bir etti

Son dakika: AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM 'Olağanüstü Hal Tedbirleri' ile ilgili 3 hükmü iptal etti

AYM'den OHAL kararı! 3 hüküm iptal edildi

Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Türkiye'den F-35 açıklaması

Yaşlı erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı

Görüntüleri ortaya çıktı! Hedefinde yaşlı erkekler var

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.