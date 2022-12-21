Katil yenge her şeyi günler öncesinden planlamış! Türkiye'nin konuştuğu cinayette kamera görüntüleri ortaya çıktı

Katil yenge olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu akılalmaz cinayette sır perdesi aralanıyor. Konya’da bir akaryakıt istasyonunda çalışan 50 yaşındaki Kamil Yanar, bisikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayın bir kaza değil cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan detaylı incelemeler sonrası 2 çocuk annesi yenge M.Y.'nin kendisini darp eden kayınbiraderi Kamil Yanar'ı aracıyla çarpıp öldürdüğü tespit edildi.

Günlerce bu plan üzerinde çalışan hatta olaydan bir gün önce de Yanar'ın çalıştığı akaryakıt istasyonunun yakınlarında bekleyip geliş gidiş saatlerini, kullandığı güzergahta keşif yapan M.Y. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI'

Sabah'ta yer alan habere göre; Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. 14 Aralık sabahı çalıştığı akaryakıt istasyonundaki mesaisini bitiren Kamil Yanar, son hazırlıklarını yaptıktan sonra bisikletine binerek yavaşça istasyondan ayrılıp evine gitmek üzere yola çıktı.

Kamil Yanar'ın bu son anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü de ortaya çıktı. Yanar'ın bu olay yaşanmasaydı askerde olan oğlunu almaya gideceği öğrenildi.

KATİL ZANLISI YENGE: 'KÖPEĞE ÇARPTIM SANDIM'

Katil zanlısı yenge ise kazadan sonra arka sokakları kullanıp önce evine gitti. Burada aracının üzerine örtü örtüp gizlemeye çalışan M.Y., daha sonra galerici bir tanıdığına aracı verip tamirciye götürmesini istedi. M.Y.önce aracı kazalı bir şekilde satmayı düşündüğü daha sonra ise tamir ettirip elden çıkarmayı planladığı ortaya çıktı. M.Y.'nin Kamil Yanar'a çarptığını itiraf etmediği ancak 'bir köpeğe çarptım sandım' dediği ileri sürüldü.

GÜNLERCE PLANLAMIŞ

Katil yengenin Kamil Yanar'ın kendisini tartakladıktan sonra günlerce uyumayıp bu planını hayata geçirdiği öğrenildi. Menekşe Yanar'ın ilk tespitlere göre 100 kilometre ve daha yüksek bir hızla Kamil Yanar'a çarptığı belirtiliyor.