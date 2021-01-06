Katlanabilir iPhone yakında gelebilir!

Apple tarafından geliştirilen iPhone akıllı telefonları, katlanabilir iPhone testleri ile başka bir noktaya ulaşmaya başladı. Şirketin katlanabilen cihazlar geliştirmek için büyük bir çaba harcadığı zaten biliniyordu. Fakat ilk defa hedefine bu kadar fazla yaklaştığı görüldü.

Foxconn ile ilgili iddialar tüm sızıntıların kaynağını oluşturuyor. Buna göre Çin’de bulunan fabrikada iki farklı prototip telefon dayanıklılık bakımından test edildi.

KATLANABİLİR TELEFON ÜRETEN 3 FİRMA VAR

Şu anda katlanabilir ekranlı cihazlar üreten 3 büyük şirket bulunuyor. Bunlardan ilki Güney Kore merkezli Samsung firması. Hatırlayacağınız üzere Samsung Galaxy Fold ile birlikte katlanabilir ekranlar konusunda iyi bir noktaya gelmeyi başardı. Huawei ise yine kapanabilen ekranlar üretmede oldukça başarılı.

Bu alanda önemli çalışmalara imza atan son şirket Motorola olmuştu. Firmanın özellikle dikey katlanabilen cihazı çok büyük bir ilgi topladı. Hatta en kabul edilebilir katlanma şekli olarak görüldü.

APPLE İPHONE'LARI KATLAYABİLECEK Mİ?

Gelen paten sızıntılarına bakılırsa, Apple çok kısa bir süre içerisinde katlanabilir ekranlara geçmek istiyor. İşin aslına bakarsanız 2017 yılından beri katlanabilir ekran ile ilgili testler devam ediyor. Fakat pandemi nedeniyle bu testler büyük oranda darbe aldı.