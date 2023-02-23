HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kavgaya dönüşen tartışmada kan aktı! Tüfekle vurduğu kişinin başında polisi bekledi

Kavgaya dönüşen tartışmada kan aktı! Tüfekle vurduğu kişinin başında polisi bekledi

23.02.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavga kanlı bitti. Kavgada bir kişi tüfekle, bir kişi ise darp sonucu yaralandı. Tartıştığı kişiyi tüfekle vuran ve darp sonucu yaralanan şüpheli M.B. polisi arayıp teslim oldu. M.B., tüfekle vurduğu şahsın başında polisi bekledi. Şahsın yaralının başında beklemesi dikkat çekti.

Kavgaya dönüşen tartışmada kan aktı! Tüfekle vurduğu kişinin başında polisi bekledi

Korkunç olay, saat 15.30 sıralarında Mesudiye mahallesi Şibali yolu caddesi üzerinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. N.G.(42), minibüs ile M.B.'ye ait çiftliğe geldi. M.B. (46), alacak verecek sebebiyle çiftliğin önünde buluştuğu N.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada M.B. yanındaki tüfekle N.G.'ye ateş etti.

112'Yİ ARADI

N.G., sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüpheli M.B. ise başından darp sonucu yaralanırken, 112'yi arayarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

AW835107_02

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cadde ortasında korkunç kavga! Herkesin bitti dediği anda... Cadde ortasında korkunç kavga! Herkesin bitti dediği anda...

Şüpheli M.B., polis ekiplerince hastanedeki tedavinin ardından gözaltına alındı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camiden çıkıp dükkanına geldi, gördüğü manzarayla hayrete düştü!Camiden çıkıp dükkanına geldi, gördüğü manzarayla hayrete düştü!
Akşener'den 'sığınmacı' çağrısı! "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor"Akşener'den 'sığınmacı' çağrısı! "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor"
Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor...Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor...
Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga tüfek

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

Çok konuşulacak adaylık çıkışı: 'Bu saatten sonra...'

Çok konuşulacak adaylık çıkışı: 'Bu saatten sonra...'

Deprem hasarlı otomobillerini satışa çıkardılar!

Deprem hasarlı otomobillerini satışa çıkardılar!

‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor!

‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor!

Kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu...

Kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu...

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.