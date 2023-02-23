Kavgaya dönüşen tartışmada kan aktı! Tüfekle vurduğu kişinin başında polisi bekledi

Korkunç olay, saat 15.30 sıralarında Mesudiye mahallesi Şibali yolu caddesi üzerinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. N.G.(42), minibüs ile M.B.'ye ait çiftliğe geldi. M.B. (46), alacak verecek sebebiyle çiftliğin önünde buluştuğu N.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada M.B. yanındaki tüfekle N.G.'ye ateş etti.

112'Yİ ARADI

N.G., sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüpheli M.B. ise başından darp sonucu yaralanırken, 112'yi arayarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.B., polis ekiplerince hastanedeki tedavinin ardından gözaltına alındı. (İHA)

