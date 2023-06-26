Kavgayı ayırmak isterken olanlar oldu! Dükkandan keser alıp...

Kadıköy'de bir kişinin elindeki keserle çevredekilere saldırması sosyal medyada paylaşıldı. Elinde keser bulunan Ali Çapoğlu, bisikletli bir grupla yaşlıların kavgasını ayırmak isterken başına kask ile vurulduğunu öne sürdü.

Olay, sabah saatlerinde Bostancı iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adalar'a gitmek için iskele önündeki kaldırımda bekleyen yaşlılar ile bisikletle kaldırımda ilerleyen grup arasında tartışma çıktı. Yaşlıların, bisikletli grubun kaldırımda bisikletlerini sürmemeleri gerektiği konusunda uyarması üzerine tartışma ufak çaplı arbedeye dönüştü.

Tartışmayı ayırmaya çalışan büfe işletmecisi Ali Çapoğlu da, bisikletli grubun kaldırımdan gitmemesi gerektiğini söylemesi üzerine iddiaya göre saldırıya uğradı. Başına kask ile darbe alan Çapoğlu, büfede bulunan keseri alarak bisikletlileri kovaladı. Ali Çapoğlu olay sonrasında hastaneye giderek darp raporu aldı. Olayın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"KAFAMA KASK İLE VURDU"

Olay ile ilgili konuşan Ali Çapoğlu, "Adaya gitmek isteyenler kaldırımda sıra bekliyorlardı. Bisikletli kişiler kaldırımı açmaları için yayaları uyardı. Yayalar, bisikletlilere tepki gösterdi. Bunu gören büfedeki bir müşterim, buranın yaya yolu olduğunu ve bisikletlilerin kaldırımda bu şekilde gidemeyeceklerini söyledi. Müşterime hakaret ettiler. Ben de dışarıya çıkıp kendilerini ikaz ettim. İkaz edince üzerime saldırdılar. Kafama kask ile vurdu. Ben de sinirlendim yerden bulduğum sopa ile kendisini sopayla kovaladım. Ben onlara vurmadım o bana vurdu. Hastaneye gidip darp raporu aldım. Şikayetçi olacağım." dedi. (DHA)

