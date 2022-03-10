Kavgayı ayırmak isteyen motokurye bacağından vuruldu

Kavga, saat 00.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi Bulgurcu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma silahların çekilmesiyle kavgaya dönüştü.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN VURULDU

Yoldan geçen Ramazan K. isimli motokurye, kavgaya karışan iki grubu ayırmak isterken, silahların çekilmesiyle bacağından vurularak yaralandı. Kavgaya taraf olan Reşit G. de bacağından vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurularak yaralanan Reşit G. ticari taksiyle Beşiktaş’ta bulunan özel bir hasteneye kaldırıldı.



Motokurye Ramazan K. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil araştırması yaptı. Saldırganlar silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçarken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan iki yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

