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  4. Kavunun içinden çıktı! Gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Kavunun içinden çıktı! Gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

15.08.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çiftçi, bahçesinden kopardığı kavunun içinde bir böcek buldu. Böceği yakından inceleyen çiftçi karşılaştığı ilginç görüntü karşısında şoke oldu. Böceğin sırtında kadın figürü gören çiftçi, yaptığı araştırma sonucunda böceğin cinsini öğrendi. Böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğu ortaya çıktı.

Kavunun içinden çıktı! Gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Batman'da bir çiftçi, bahçesinden kopardığı kavunun içinden çıkan böceği görünce şaşkına döndü. Çiftçi, sırtında kadın figürünü andıran şekil bulunan böceğin cinsini, yaptığı araştırma sonucu öğrendi. Böceğin benekli kalkan böceği olduğu belirlendi.

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KADIN FİGÜRÜNÜ GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK YAŞADI

Batman merkezde bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunu eve götürerek yemek için kesince içinden bir böcek çıktı. Böceği inceleyince sırtında kadın figürünü andıran bir şekil gören çiftçi şaşkına döndü.

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Çiftçi, yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavun böcek
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