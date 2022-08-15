Kavunun içinden çıktı! Gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Batman'da bir çiftçi, bahçesinden kopardığı kavunun içinden çıkan böceği görünce şaşkına döndü. Çiftçi, sırtında kadın figürünü andıran şekil bulunan böceğin cinsini, yaptığı araştırma sonucu öğrendi. Böceğin benekli kalkan böceği olduğu belirlendi.

KADIN FİGÜRÜNÜ GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK YAŞADI

Batman merkezde bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunu eve götürerek yemek için kesince içinden bir böcek çıktı. Böceği inceleyince sırtında kadın figürünü andıran bir şekil gören çiftçi şaşkına döndü.

Çiftçi, yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrendi. (İHA)

