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  4. Kayalıkların ucuna geldi, 40 metreden kendini aşağı bıraktı! O anlar kamerada

Kayalıkların ucuna geldi, 40 metreden kendini aşağı bıraktı! O anlar kamerada

22.10.2023 23:09 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da akşam saatlerinde yaşanan olay görenlerin kanını dondurdu. 22 yaşındaki bir genç önce kayalıkların ucuna geldi ve beklemeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi. Güvenlik amacıyla aşağıya çadır kurmaya çalışıldığını gören genç 40 metre yükseklikten kendini aşağı bırakarak ağır yaralandı. O anlar ise vatandaşların kameralarına takıldı.

Kayalıkların ucuna geldi, 40 metreden kendini aşağı bıraktı! O anlar kamerada

Elazığ’ın Harput Mahallesi’nde kayalıklardan atlayan genç kadın ağır yaralandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Olay, tarihi Harput Mahallesi Balak Gazi Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki I.A. kayalıkların ucuna gelerek beklemeye başladı. Kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KAYALIKLARA ÇARPARAK DÜŞTÜ

Jandarma ekipleri genç kadınla konuşarak ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise kayalıkların altına atlama çadırı kurdu. Çadırın kurulumu esnasında kadın kendini boşluğa bıraktı.

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Yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalıklara çarparak aşağı düşen genç kadın ağır yaralandı. Kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)

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