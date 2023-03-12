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'Kaygı verici' diyerek uyardı! '6 aylık binalarda bile...'

12.03.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketi sonrası yapılan inceleme çalışmaları, korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Batman Üniversitesi İnşaat Mühendi̇sli̇ği̇ Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İslam Gökalp, Adıyaman'da yeni yapılan 260 binada inceleme yapıp, tespitlerini paylaştı. 6 ay önce yapılan binalarda bile ağır hasarların oluşmasının kaygı verici olduğunu belirten Doç. Dr. Gökalp, "Çok ağır hasarlı ve ağır hasarlı binaların sayısı da kümülatifte yüzde 20'ye yaklaştığını söyleyebiliriz" dedi. İşte detaylar...

'Kaygı verici' diyerek uyardı! '6 aylık binalarda bile...'

Batman Üniversitesi Mühendi̇sli̇k Mi̇marlık Fakültesi̇ İnşaat Mühendi̇sli̇ği̇ Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İslam Gökalp, 6 kişilik ekip ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da görevlendirildi. Ekibi ile yeni yapılan 260 binada inceleme yapan Doç. Dr. Gökalp, tespitlerini paylaştı. 6 ay önce yapılan binalarda bile ağır hasarların oluşmasının kaygı verici olduğunu belirten Doç. Dr. Gökalp, bu binaların yüzde 25'inde insanların oturduğunu söyledi.

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Doç. Dr. Gökalp, "Binaların yüzde 32'si az hasarlı noktasında, yüzde 25'e yakını orta hasarlı. Çok ağır hasarlı ve ağır hasarlı binaların sayısı da kümülatifte yüzde 20'ye yaklaştığını söyleyebiliriz. Bizleri kaygılandıran, üzen ve tuhaf olan durum şu ki; binalar henüz yeni" dedi.

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'RADYE TEMELLİ BİNALAR AZ HASARLI'

Radye temelli binaların daha az hasarlı olduğunu, tekil temelli binaların ise fazla hasar aldığını belirten Doç. Dr. Gökalp, "Bu, gerçekten de inşaat sektörü açısından kaygı verici bir durum. Temel anlamda yapısal elemanları zarar görmüş; kolon ve kirişlerde ciddi zararlar var. Binaların temelleri ile ilgili değerlendirme yaparsak; radye temelli binalar daha az hasarlı, tekil temel dediğimiz binalar ise daha yüksek hasarlı" diye konuştu.

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'UYGULAMA HATASI ÇOK FAZLA'

İnşaat yapım aşamasında ciddi uygulama hataları olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gökalp, şunları söyledi:

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"Malzeme noktasında da doğru malzemelerin kullanılmadığını, doğru malzemelerin doğru şekilde montajının yapılmadığını açık bir şekilde görmüş olduk. Betonları incelediğimiz zaman; düşük beton sınıfından imal edildiğinin ortaya konulduğunu söyleyebiliriz. Uygulama hatası çok fazla. Uygulama hatası dediğimiz kısım; kalıp aplikasyon planından demir işçiliğinin yapımına kadar tüm iş ve işlemlerde olabildiğince dikkatli ve profesyonel hareket etmemiz gerekiyor. İşin tasarım boyutunda da gerekli azami dikkati göstermemiz gerekiyor. Umut ediyoruz ki; bundan sonraki depremlere hem hazırlıklı olalım hem de teknik anlamda daha düzgün binalar inşa edelim."

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(DHA)

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deprem Adıyaman bina

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