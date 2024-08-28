Kayıp Narin'le ilgili korkutan ihtimal 'Görmemesi gereken bir şeyi görüp...' 1 gözaltı vardı: 'Kolunda diş izi' detayı

Türkiye günlerdir 8 yaşındaki Narin'den gelecek güzel bir haberi bekliyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran’dan haber alamayan ailesinin yetkililere haber vermesi üzerine küçük kızı bulmak için harekete geçilmişti. Günlerdir kayıp olan küçük kızla alakalı tüm gelişmeler takip ediliyor. Son olarak Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım "Sonuca çok yaklaşık. Elimizde önemli deliller var, bulacağız." şeklinde açıklama yaparken olayda 1 kişinin de gözaltına alındığı öğrenilmişti.

ANNEDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan Narin'in annesi de Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılıp çok dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Ancak, annenin bir köpeğin zarar gördüğünü belirttiği sırada yayın aniden kesilmişti. Anne açıklamasında, “Bizden şüphelenirler diye söylememiştim. O gün, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı bizim arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar veriyorlardı. ‘Yapmayın, günahtır’ dedim" diye konuşmuştu.

"ORTADAN KALDIRILMIŞ OLABİLİR"

Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Ekol TV canlı yayınında yaptığı açıklamada "Tabii biz içinde değiliz. Ancak Narin'in kaybolmuş olduğu nokta neresiyse, yani en son görülmüş olduğu nokta neresiyse veya ikametgahı neresiyse ki aralarında 50 metrelik bir mesafeden bahsediliyor. Bu alan içerisinde yapılacak olan aramalar çok kıymetli. Burada yine aileden başlayarak; anne, baba, kardeşler, amca, dayı, teyze yani tanıdığı kişilerden başlayarak alınacak olan ifadeler de çok kıymetli. Daha sonra işi teknik cihazlara döküyoruz. İşte güvenlik kamerası görüntüleri ki Narin'in en son güvenlik kamerası görüntülerine bir şekilde ulaşıldı. Daha sonra PTS kayıtları, araçlarla ilgili çalışmalar onun üzerinden yürütüldü. Yine gelen ihbarlar doğrultusunda ve doğal şartlardan kaynaklı olarak burada bulunan dere yatakları var, kuyular var. Bunlarla ilgili çalışmaları da yapıyor arkadaşlarımız. Ama sonunda HTS kayıtları dediğimiz, o cep telefonunun vermiş olduğu sinyaller, o alanda o saatte kimlerin olduğu, Narin'in ne gibi bir olayla karşılaştığı kısmı bizim için çözüme ulaşacağımız soruların başında geliyor. Narin'in başına ne gelmiş olabilir? Narin cinsel istismara uğramış olabilir. Diğer taraftan baktığımız zaman görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi de görmüş olabilir. Yani Narin kaçırılmaktan daha ziyade o şahitliğinden vazgeçirilmesi veya Narin'i o şahitliğiyle ilgili olarak diğer kişileri sıkıntıya sokabileceği düşünülerek ortadan kaldırılmış da olabilir." şeklinde konuştu.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ KİM?

Ekol TV Muhabiri Burak Emek, canlı yayında bölgeden aktardığı bilgilerde "Gözaltına alınan kişinin birinci derecede bir yakın akraba olduğu yönünde bir bilgi aldık" dedi.

Gözaltına alınan kişinin kimliği hakkında bilgi verilmemişti. Odatv'de yer alan bilgiye göre, soruşturma kapsamında ilk olarak 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 7 kişi, ifadelerinin alınması üzerine serbest bırakıldı. Kolunda diş, ısırık izine rastlanan bir kişi ise gözaltında tutulmaya devam ediyor.

Odatv'nin haberinde ayrıca gözaltında kalan kişinin aile üyelerinden birisi olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu kişinin ifadesinde ısırık izinin sorulması üzerine "İzi kendim yaptım" dediği aktarıldı. Haberde; ifadesinin ardından gözaltında olan kişinin kolundaki izden patoloji örneği alındığı ve sonuçların beklendiği belirtildi.